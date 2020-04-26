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Коронавирус в ВСУ: десятки инфицированы, сотни на карантине

26 апреля, 12:53

Станислав Кожемякин

В Медицинских силах рассказали о ситуации с эпидемией в рядах военнослужащих

За последние сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ 26 апреля, уточнив, что больной находится в Черновицком военном госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное, а болезнь протекает бессимптомно.

Таким образом, всего с начала коронавирусной эпидемии в Вооруженных силах Украины обнаружили 38 инфицированных. Из них 18 человек выздоровели, а двое скончались. Таким образом, с болезнью продолжают бороться еще 18 человек.

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На данный момент на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 368 человек, и у 35 из них карантин заканчивается через 3 суток.

Напомним, о первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

В целом же, по данным пресс-службы Минздрава, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине было 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, а 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В лидерах – по-прежнему Киев и Черновицкая область

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ вооруженные силы украины коронавирус армия Украины

Источник: Сегодня

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