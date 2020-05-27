Коронавирус в ВСУ: медики зафиксировали еще одну смерть

Первый тесты на COVID-19 был негативным, диагноз военного подтвердили только после смерти

В рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса умер еще один человек – во Львовской области медики зафиксировали смерть работник ВСУ, который болел с 11 мая.

Как сообщили в Командовании медицинских сил, вначале мужчина лечился дома, однако 18 мая его состояние ухудшилось.

"Он обратился в больницу Каменка-Бугского района, ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал негативный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая из-за отсутствия улучшений его направили во Львовскую туберкулезную больницу", - говорится в сообщении.

Медики отметили, что в больнице сотруднику ВСУ провели ПЦР-тест на коронавирус, который и дал положительный результат. К сожалению, результаты анализа были получены только после смерти мужчины.

Между тем, за минувшие сутки, 25 мая, в рядах Вооруженных сил подтвердили четыре новых случая заражения (в том числе летальный во Львовской области).

"Госпитализированы два человека, еще один лечится амбулаторно. Состояние пациентов удовлетворительное", - заверили в Командовании медицинских сил.

По состоянию на утро 27 мая в Вооруженных сил болеют 57 человек, выздоровели 202, умерли трое.

Стоит напомнить, что накануне был обнаружен первый случай коронавируса среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

По последним данным Минздрава, в Украине подтвердили 21 905 случаев заболевания COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 321 новый случай инфицирования.

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