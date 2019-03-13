Кривонос рассказал о внедрении новой программы в оборонной сфере

Реализация "пяти шагов к победе" не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины, отметил замсекретаря СНБО

Сергей Кривонос. Фото: president.gov.ua

Кривонос рассказал о внедрении новой программы в оборонной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e4/be3/5c88e4be361ba.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e4/be3/5c88e4be361ba.jpeg 2019-03-13T13:10:06+02:00 Украина Реализация "пяти шагов к победе» не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины, отметил замсекретаря СНБО

Назначенный на пост замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что одной из главных его задач на новой должности будет укрепление обороноспособности страны, а также намерен серьезно взяться за реформирование "Укроборонпрома". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На своем посту одной из главных задач я вижу укрепление системы обороноспособности государства. Вместе с командой буду реализовывать и внедрять программу действий "Пять шагов к победе" по всей территории нашего государства", – написал он.

Кривонос отмечает, что реализация программы не позволит стране-агрессору России осуществить прямую военную агрессию против Украины. Он озвучил основные пункты этой программы:

наладить тесное сотрудничество и взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом;

обеспечить ВСУ и другие военные формирования новейшим оружием и военной техникой;

провести реформы в оборонно-промышленном комплексе и обеспечить прочное и эффективное военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами;

создать мощные силы территориальной обороны, способные к быстрой мобилизации и противодействию агрессору;

сформировать будущее Украины через воспитание молодежи на основе национальной идеи и создании системы подготовки и формирования мобилизационного потенциала страны;

осуществлять общий контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности;

внедрить принцип "Не лги, не воруй и не давай воровать другим".

"Ради реализации этих направлений я буду обращаться в Верховную Раду с просьбой в максимально сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании "Укроборонпрома". Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможной коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров", – подчеркнул полковник.

Отметим, что в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере, президент Украины на днях созвал заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома". Петр Порошенко заявлял, что в госконцерне проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

Также глава государства призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии. Он считает, что процедура закупок по государственному оборонному заказу должна быть открытой, но это касается лишь образцов вооружения советского производства.

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