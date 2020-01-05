"Крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали в Ставропольский край России

Сын Владимира Дудки Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании

Бессарабов (слева) и Дудка / Фото: Крым.Реалии

Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали в Ставропольский край России и поместили в разные колонии. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Свободу узникам Кремля".

Как сообщается, Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края.

Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию №11 Ставропольского края.

Сын Владимира Дудки Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.

Реклама

"У него повысилось давление – 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещений в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе до Пятигорска Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам", - рассказал Каверников.

В тренде ВНО-2021: стали известны главные изменения

Ранее сообщалось, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении.

Напомним, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма. В апреля 2019 года так называемый Севастопольский городской суд объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222, ч. 3; ст. 222.1, ч. 3; ст. 30, ч. 1; ст. 281 ч. 2, п. "а" УК РФ). "Крымским диверсантам" вынесли жесткий приговор в виде 14 лет лишения свободы и штрафа.

Решение Верховного суда России от 15 октября подтвердило приговор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама