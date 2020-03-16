Кто имеет право на отпуск во время карантина: разъяснение Минюста

Работодатель обязан будет предоставить отпуск для сотрудников по их желанию

В Украине ввели общенациональный карантин до 3 апреля, в связи с чем закрылись детсады и школы. Однако трудовое законодательство предусматривает право работника уйти в отпуск за свой счет на столько времени, сколько длится карантин. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В ведомстве объяснили, что отпуск без сохранения зарплаты предоставляется в обязательном порядке матери или другому соответствующему лицу, которое присматривает за ребенком возрастом до 14 лет. Неоплачиваемый отпуск могут получить: мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники, которые присматривают за ребенком.

Что нужно для оформления такого отпуска:

Реклама

заявление о предоставлении отпуска за свой счет;

документы, который подтверждают объявление карантина в соответствующем учреждении (это могут быть документы из учебных заведений о приостановлении учебного процесса);

копия свидетельства о рождении ребенка;

документ, которые удостоверяет соответствующий статус работника.

В Минюсте объяснили, что отпуск предоставляется на весь срок карантина и может быть продлен, если и срок карантина будет продлен. В то же время сотрудник может заключать трудовой договор на удаленную работу.

А вот работодатель может за свой счет устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы, например, другие виды оплачиваемых отпусков или отпусков большей продолжительности.

В тренде Украина перестала пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска

Как сообщали новости "Сегодня", в первую очередь карантин был введен во всех учебных заведениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего, последипломного образования. Однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

Нарушителям общенационального карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол. Речь идет о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности, которые не будут соблюдать санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама