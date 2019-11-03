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"Кто-то заберет это предприятие": как жители Прилук реагируют на закрытие табачной фабрики

3 ноября, 08:56

Жители Прилук разделились во мнениях и по-разному воспринимают ситуацию

/ Фото: Сегодня

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Табачная промышленность – часть Прилук уже более чем 100 лет. Но, после принятия одного из законопроектов, владельцы прилукской табачной фабрики заявили, что останавливают производство, а затем могут и вовсе закрыть. Почему это может произойти, чем это опасно и что думают о происходящем сами жители Прилук, узнали "Сегодня".

"Тысячи рабочих окажутся на улице, и кто-нибудь, например, Россия, предприятие заберет. Работали бы дальше", – говорят взрослые прилучане.

Некоторые собеседники, которые ценят фабрику именно из-за сигарет, переживают из-за возможного роста цен на продукцию:

"Я сам курю, если больше сигарет не будут выпускать, то будут возить из других стран. Много потеряют рабочих мест, это тоже плохо", – жалуется молодой человек, прогуливающийся с компанией сверстников.

А некоторые, напротив, считают действия табачных компаний формой шантажа и считают, что сами фабрики на закрытие не пойдут, а лишь поднимают шум:

"Я не верю, что фабрика прекратит работу. Это шантаж в отношении правительства. Фабрика закрылась неспроста, здесь достаточно дешевая рабочая сила и рынки сбыта. Закрывать чисто из-за подорожания они не решатся. Да, можно припугнуть, надавить, выбить себе дотации или поблажки, но закрывать? Я не думаю, что в Европе рабочая сила дешевле, чем у нас. Даже если предприятие закроют, место займут конкуренты", – говорит наш собеседник.

Полное видео о том, как в Прилуках реагируют на закрытие фабрики, смотрите в нашем специальном ролике ниже.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Прилуки без табака: что думают местные об остановке работы сигаретной фабрики".

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промышленность производство прилуки дотации

Источник: Сегодня

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