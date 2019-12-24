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Кто временно возглавит посольство США в Украине: Тейлор назвал имя преемницы

24 декабря, 11:52

Временная преемница Тейлора ранее работала в посольстве США в Бангкоке

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Временным поверенным в делах США в Украине станет заместитель главы американской дипмиссии Кристина Квин. Об этом рассказал Уильям Тейлор, который уходит в отставку с этой должности.

Как сообщает "Европейская правда", в Украине не будет полноценного американского посла еще несколько месяцев.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова приступить с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий следующий посол не будет избран и затем передан в Сенат на утверждение", – сказал Тейлор.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая в Киев прибыла временно поверенная в делах США Кристина Квин. До назначения в Украину Кристина Квин работала заместителем главы миссии в посольстве США в Бангкоке.

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После того, как стало известно об уходе с этой должности Уильяма Тейлора, зарубежные СМИ со ссылкой на представителей американской администрации назвали имя нового посла США в Украине. Назначение в Киев может получить директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке.

Смотрите также в сюжете, когда Зеленский назначил посолом Украины в США:

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США посольство США Кристина Квин Уильям Тейлор

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