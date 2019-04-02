Кучма и Ющенко до сих пор в цене: ценители активно торгуют автографами бывших президентов Украины

Народ продает автографы и атрибутику бывших президентов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кучма и Ющенко до сих пор в цене: ценители активно торгуют автографами бывших президентов Украины Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/227/e95/5ca227e953f02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/227/e95/5ca227e953f02.jpg 2019-04-02T07:00:00+03:00 Украина Народ продает автографы и атрибутику бывших президентов

Пока в Украине продолжаются президентские выборы, в сети вовсю торгуют памятью о бывших президентах. В ходу — автографы Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, но больше всего торгуют Януковичем.



Пообщавшись с продавцами, "Сегодня" выяснили, что многие из них специально брали автографы и агитационную продукцию, чтобы потом, через несколько лет, заработать на ней. Например, за автограф Леонида Кучмы продавец просит 2500 грн.

"Автограф оставлен на книге о Кучме. Я попросил расписаться Леонида Даниловича, он не отказал. Пожелал добра, и расписался. Теперь вот я решил эту книгу продать", — рассказал нам продавец Роман Бокаридзе и добавил, что, по феншуй, от старых вещей нужно избавляться.

В окружении Леонида Кучмы, которым мы показали автограф, нам ответили, что подпись "вроде бы похожа" на настоящую.

За автограф заядлого коллекционера рушников Виктора Ющенко просят намного меньше. За подпись Ющенко на 20-гривенной купюре, выпущенной в 1995 году, продавец просит 1200 грн.

"Дело было в Киеве. Я уже даже забыла, в каком именно году это было. Встретили Виктора Андреевича случайно на одной из столичных улиц. Захотелось взять автограф, и первое, что попалось под руку, — была эта банкнота", — рассказала нам продавец Татьяна Иванкив.

В окружении Виктора Ющенко тоже не исключили подлинность сувенира.

Виза гаранта. За банкноту с автографом Ющенко просят 1200 грн

Есть среди сетевых объявлений и другая сувенирка, связанная с именами бывших президентов Украины. Например, один из жителей Святошинского района столицы предлагает на продажу сувенирную монету с изображением Леонида Кравчука. За нее он просит 200 грн. А житель Дарницкого района за 150 грн продает раритетную авторучку с надписью "Леонід Макарович Кравчук".

"Она у меня с 1990-х годов, а точнее с одной из избирательных кампаний Леонида Кравчука", — рассказал нам продавец.

Однако в лидерах товары, связанные с именем беглого президента Януковича. Народ вовсю торгует визитками "Федорыча" по 500 грн, зонтиками с символикой уже несуществующей Партии Регионов за 120 грн, но самым дорогим товаром является монета с изображением ныне осужденного экс-президента — за нее продавец просит 25 тыс. грн. Такие монеты в прошлые годы печатал Нацбанк. Например, монету с Януковичем выпустили в количестве 2000 штук из серебра. Первым президентом на монете был Кучма, а Ющенко уже продолжил традицию.

Именные. В сети много наградных часов от Кучмы

Часы: расставание ради денег

Также в продаже немало подарочных наручных часов от президентов. Украинцы, выставившие на продажу такой товар, зачастую пишут, что часы они или их родственники получили за различные заслуги перед страной.

"Расставаться жаль, но нынешнее финансовое положение вынуждает продать такую награду", — уточняют многие продавцы.

На продажу выставляют часы, подаренные президентами в честь Дня Независимости Украины, Дня Победы, профессиональных праздников. Как правило, сами часы не из дешевых из-за качественного механизма, поэтому продавцы просят от 5 тыс. до 10 тыс. грн., но уточняют, что возможен торг в разумных пределах. В продаже мы увидели часы, которыми были награждены украинцы такими президентами, как Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Наградных часов с именами других президентов в открытой продаже пока нет. На сайтах объявлений мы нашли одно объявление, где продавец пытается продать ручку, которой якобы писал действующий президент Петр Порошенко. За белую ручку с выгравированным именем президента продавец попросил 350 грн.

Напомним, в данный момент Украина следит за тем, как разворачивается борьба за кресло президента Украины. В ЦИК сделали заявление по выборам в Украине. Центральная избирательная комиссия уже объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля. Об этом сказала на брифинге глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.