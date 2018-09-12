Курт Волкер рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе
Спецпредставитель Госдепа выступает за постепенное размещение миротворческих сил на временно оккупированной территории
Миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо доверить такой мандат, которого бы хватило для обеспечения безопасности на всей временно оккупированной территории, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.
Он считает верным решением постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории.
"У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", – сказал он.
Как мы уже писали, Волкер назвал объявленные донбасскими боевиками выборы нелегитимными и нарушающими логику "минского процесса".
Кроме того, недавно спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.
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