Курт Волкер рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе

Сегодня, 10:59

Спецпредставитель Госдепа выступает за постепенное размещение миротворческих сил на временно оккупированной территории

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо доверить такой мандат, которого бы хватило для обеспечения безопасности на всей временно оккупированной территории, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

Он считает верным решением постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории.

"У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", – сказал он.

Как мы уже писали, Волкер назвал объявленные донбасскими боевиками выборы нелегитимными и нарушающими логику "минского процесса".

Кроме того, недавно спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.
миротворцы, война на донбассе, Волкер

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Источник:

Deutsche Welle

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