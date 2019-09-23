Летающий "каратель": что даст Украине бразильский штурмовик Super Tucano

Гроза партизан. Легкий штурмовик может быть одноместным и двуместным

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Украина может начать закупки бразильского легкого турбовинтового штурмовика Super Tucano, предназначенного для "антипартизанской" деятельности. Предполагается, что машина должна повысить боевую мощь украинской военной авиации, в частности, восполнить недостаток штурмовых вертолетов. Так ли это будет — выясняли "Сегодня".

Бразильский "партизан"

EMB-314 Super Tucano — легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer. Первый полет Super Tucano совершил в 1999 году, а эксплуатироваться начал с 2003 года. Машина применялась для борьбы с партизанами в Колумбии, а также с афганскими талибами.

Существует как одноместная (А-29А), так и двухместная (А-29В) версия штурмовика. Этот самолет способен развивать скорость до 590 км/ч и подниматься на высоту более 10 км. Его вооружением являются два ­12,7-мм пулемета и 20-мм авиационная пушка. Также Super Tucano может оснащаться управляемыми ракетами "воздух-воздух", блоками 70-мм неуправляемых реактивных снарядов, а также свободно падающими и корректируемыми бомбами.

Как пояснил руководитель Центра антикризисных инициатив, эксперт в области ОПК Максим Глущенко, этот штурмовик способен летать ночью и считается одним из лучших в своем классе.

"В 2015 году известное американское аналитическое издание National Interest включило Super Tucano в рейтинг "5 самых смертоносных штурмовиков", — сообщил Глущенко.

По его словам, в 2012 году американцы выбрали Super Tucano как самолет для летной подготовки, разведки и авиационной поддержки наземных войск.

Украинский интерес

В середине августа появилось сообщение Командования Воздушных сил ВСУ, в котором указывалось, что командующий Воздушными силами, генерал-полковник Сергей Дроздов, вместе с группой офицеров находится в Бразилии, где проводит встречи, посвященные развитию сотрудничества между воздушными силами обоих государств.

"Проходят встречи с руководством Воздушных сил Бразилии, ознакомление с боевыми возможностями авиации этой страны, а также с системой подготовки пилотов и летно-технического состава", — скупо отмечалось в сообщении. Какие-либо подробности при этом не раскрывались.

Историю "раскрутили" бразильские СМИ. Так, например, бразильское издание infodefensa.com сообщило о том, что Сергей Дроздов совершил полет на Super Tucano. "Украинская группа также присутствовала в Сан-Паулу на встрече с руководителями Embraer Defense & Security, где обсуждалась возможность приобретения А-29, EMB-314 Super Tucano", — указывается в издании.

По данным infodefensa.com, поставки штурмовика в Украину будут осуществляться в рамках программы LAS с возможностью "интеграции украинского интеллектуального оружия". Эта опция позволит украинским производителям стать поставщиками оружия для стран, где Super Tucano уже эксплуатируется. Помимо Бразилии, это еще десяток государств, включая Ливан, Афганистан, Чили, Эквадор, Индонезию, Колумбию и Гондурас. Крупный заказ на 20 самолетов разместили США.

К слову, программа LAS (Light Air Support) — это американская правительственная программа, действующая с 2012 года. В рамках этой программы Super Tucano уже поступил в распоряжение правительств Ливана и Афганистана. Как объяснил военный эксперт Михаил Жирохов, по условиям программы самолеты собираются на территории США и поставляются дружественным странам в кредит с рассрочкой на несколько лет.

Такой "перелет через Америку" существенно увеличивает сто­­имость машины. По словам Ми­­хаила Жирохова, если Super Tucano бразильской сборки стоит порядка 14 млн долларов за единицу, то в случае участия в LAS — уже 18 млн долларов, включая стоимость запчастей и услуг по гарантийному обслуживанию самолетов.

Нужен ли нам такой самолет

Официального подтверждения украинской стороны о том, что мы действительно хотим купить Super Tucano пока не было. Однако бразильское издание infodefensa.com подает мнение украинских военных, полагающих, что Super Tucano является "доступным вариантом, способным увеличить боевую мощь" Воздушных сил.

В свою очередь, Михаил Жирохов полагает, что Super Tucano сгодится в качестве замены боевым вертолетам. "Бразилец" способен взлетать с любых аэродромов, включая даже "грунтовые", и вообще является хорошим решением для стран с весьма ограниченными финансовыми возможностями. Ведь этот самолет значительно дешевле современных ударных вертолетов. Одна единица американского геликоптера АН64 Apache могла бы "влететь" украинским налогоплательщикам в 50—60 млн долларов.

Как отметил Максим Глущенко, рассмотрение варианта с приобретением Super Tucano чем-то напоминает украинскую концепцию "москитного флота":

"Это когда из-за невозможности, прежде всего финансовой, реализовать крупные и дорогостоящие проекты, мы закрываем брешь, сосредотачивая усилия на неких "щадящих" вариантах".

Эксперт отмечает, что Super Tucano — вполне подходящая модель для локального использования на востоке страны и для обучения пилотов. "При этом существует одно серьезное "но"… Мы знаем, что на неконтролируемой территории Донбасса были зафиксированы образцы самых современных российских систем ПВО (засветился даже зенитный ракетный комплекс "Тор"). Именно по этой причине применение легкого штурмовика тут может быть достаточно проблематичным", — говорит Глущенко.

Михаил Жирохов называет еще один минус. Он напоминает, что западные стандарты несовместимы с советскими, а это означает, что придется еще потрудиться для того, чтобы "подружить" Super Tucano с имеющимися у нас образцами авиационного вооружения.

Бразильцы также осознают, что их штурмовику придется туго в Украине. Как отмечает infodefensa.com, на Донбассе Super Tucano будет работать "в невообразимом контексте" для своей конструкции. К слову, украинская штурмовая авиация, представленная советским реактивным самолетом Су-25 (более скоростным и лучше вооруженным, чем Super Tucano), понесла потери от зенитного огня боевиков в 2014 году. Существует информация как минимум о шести сбитых "Грачах".

Бразильские СМИ отмечают, что для более эффективной работы на европейском театре военных действий Super Tucano должен быть оснащен радиолокационным оборудованием и системами предупреждения о приближении ракеты.

В то же время, по мнению Максима Глущенко, боевое использование на Донбассе Super Tucano в нынешней ситуации невозможно.

"Если же подобные самолеты нам нужны больше для авиаразведки, с возможным нанесением точечных ударов, то есть куда более дешевые и практичные средства — беспилотники. Их применение хотя бы позволит обойтись без потерь личного состава. Тем более что на днях "Укроборонпром" анонсировал производство ударного беспилотника Akinci, который будет производить совместное предприятие, созданное нашим "Укрспецэкспортом" и турецким Baykar Defence", — напомнил Глущенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь наши летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.

Также мы писали, что в 2018 году армия серьезно усилилась самолетами. В прошлом году ВСУ получили семь отремонтированных или модернизированных МиГов, среди которых были и МиГ-29МУ1 и МиГ-29УБ. Помимо самолетов этого класса военные получили еще и отремонтированные либо модернизированные истребители Су-27 в количестве пять единиц, один Су-27УБ, 3 Су-25М1, один Су-24МР, 4 L-39/M1, а так же два Ан-26 и один Ил-76МД.

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