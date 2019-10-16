Летнее тепло до +24 и осенние туманы: какой будет погода в ближайшие дни

Антициклонное поле защищает Украину от холодов и дождей, а похолодание придет не скоро

/ Фото: Pixabay

В Украине продолжается бабье лето, дошло до того, что в Киеве за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Завтра, 16 октября, по всей территории страны будет тепло и без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во всех областях завтра и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода – такую погоду будет определять антициклональное поле.

"Температура воздуха в течение дня составит 17-24 градуса, ночью 6-12 градусов. Туманы будут ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше. В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с проблемами с бронхами и легкими стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период", – написала Диденко.

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В Киеве четверг будет сухим и теплым, днем ​​около 20 градусов. Ночью и утром ожидается туман.

Он отметила, что такая погода продлится до конца недели и даже перевалит на следующую, а небольшое снижение температуры воздуха до 15-17 градусов стоит ожидать только во второй половине следующей недели.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

А тем временем, пока в Украине среди осени лето, на другом континенте бушует мощный ураган "Хагибис". В Японии мощный тайфун оставил страну без водоснабжения, а погибших уже насчитывается более 70 человек.

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