Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев

Рынок труда постепенно перестраивается под новые условия

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Лето оказалось отличной порой для поиска офисных специалистов. Кто на каникулы и в отпуск, а работодатели — за кандидатами на открытые позиции в отделах маркетинга, рекламы и PR. Активно искали людей в сфере автотрейдинга, строительства, в салонах красоты и спортивных заведениях, сообщает экспертно-аналитический центр hh.ua | grc.

"Очень востребованы начинающие специалисты и студенты, домашний и рабочий персонал, — описывает ситуацию специалист центра Юлия Дрожжина. — Большую часть (если не все) указанных профсфер можно назвать сезонными. И в этом ключе их прирост выглядит вполне логично".

Например, размещались вакансии для инструкторов по плаванию, садовников, овощеводов, поваров в отельно-ресторанные комплексы — типично "летние" предложения работы.

А вот вакансии для специалистов в сферах "IT, телеком" (которые составляют 11% от всей базы вакансий на сайте), "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", а также "Банки, инвестиции, лизинг", "Ритейл" и "Закупки" размещались менее активно.

"В этих профсферах активно размещались вакансии в апреле — мае. А к июню, вероятно, кадровые потребности в них уже были закрыты", — полагает Дрожжина.

Сравнительно с аналогичным периодом 2018 года изменения коснулись всех сфер. Самый значительный прирост вакансий можно наблюдать в такие сферы, как "IT, телеком", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Маркетинг, реклама, PR", "Административный персонал", "Начало карьеры, студенты", "Ритейл", "HoReCa". Менее активно размещались в 2019 году, по сравнению с 2018-м, вакансии для банковских сотрудников, в профсферах "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость". Самая позитивная динамика — в Волынской, Житомирской, Сумской, Киевской областях и в столице. А вот работодатели центральных регионов, Одесской и Черниговской областей размещали вакансии относительно вяло.

Фото: Сегодня

Форматы: больше работы и свободы

Рынок труда постепенно перестраивается под новые условия, говорят эксперты рекрутинга. С одной стороны, важна скорость поиска сотрудников, и вакансии у всех клиентов "на вчера". Но компании (большие и маленькие) готовы тратить время на подбор. И это касается абсолютно всех уровней позиций, говорит Татьяна Скачко, директор HR-провайдера Smart Solutions по основным трендам. Ведь, потратив время на качественный отбор, компания получает сотрудника, который будет эффективен и не станет метаться с места на место.

"Есть проекты, где кладовщику или механику устраивают 3—5 этапов собеседования", — говорит она.

Большой дефицит квалифицированного персонала испытывает агросектор: вакансий в 2,5 раза больше, чем соискателей. Сейчас, например, в компании Скачко открыты 73 вакансии агронаправления, так что выбор у украинских аграриев велик.

Еще одна любопытная тенденция: в Украине появляется все больше аутсорсинговых кол-центров, когда сотрудники находятся в Украине, но обслуживают весь мир.

"Это и продажи, и обслуживание клиентов, техподдержка, — рассказывает Скачко. — Тем, кто знает языки (любые, но на высоком уровне), готовы хорошо платить".

Все чаще предлагается аутсорс и проектная работа, и этот подход все более интересен для кандидатов.

"Работа с 9 до 6 мало интересует кандидатов поколения Z (рожденных после 2000-х гг.). Частичная занятость и удаленная работа, дающая свободу, — вот то, что они ценят", — объясняет она.

Меняется и понятие карьеры. Сейчас мало смотрят на резюме — больше внимания уделяют опыту, проектам.

"У нас есть запросы, где резюме вообще не смотрят, сразу дают тестовое задание, — рассказывает Татьяна Скачко. — Кандидату уже не нужно мотивировать переходы и красиво заворачивать свой опыт".

Это бросает новые вызовы для рекрутеров: таких кандидатов нужно искать и правильно мотивировать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа. Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми.

А еще немного раньше китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире. Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек.

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