Ко Всемирному дню беженцев: как мигранты помогут победить кадровый голод в Украине

В Украину едут ювелиры и барберы из Афганистана и Пакистана

Потенциал для рынка. Отношение к беженцам как к обузе давно устарело. Они — трудовой ресурс, который может принести новые идеи. Фото: AFP

Сегодня — Всемирный день беженцев. Пока мы жалуемся на тарифы и пенсии, политического убежища в Украине ищут люди, которые ни на коммунальные услуги, ни на пособие в старости у себя дома рассчитывать вообще не могут. Пакистанцы, афганцы, африканцы пока рассеиваются в толпе наших граждан. Но, по прогнозам демографов, они вполне могут пойти к нам плотным потоком в ближайшем будущем. Уже сейчас они — проблема для госсистем, не приспособленных к приему и адаптации беженцев. Но отношение к ним как к обузе давно устарело: в мигрантах нужно рассматривать потенциал для рынка труда и развития общества в целом. Эти люди — не только получатели пособий, стереотип о которых пришел из Европы, а трудовой ресурс, свежая кровь и идеи.

Беженцы в Украине: страх против кадрового голода

По данным организации "Право на защиту", на июль 2018 года в Украине насчитывалось около 5500 человек, обратившихся за защитой, и 3500 со статусом беженца (или лица, нуждающегося в дополнительной защите). По мнению экспертов организации, это мог бы быть ощутимый ресурс на рынке труда, но действующее законодательство Украины делает трудоустройство этих людей почти невозможным. Компания GFK (исследователь рынков и потребителей в Украине) провела исследование, чтобы прощупать перспективы. Опросила около 200 предприятий Киевской и Харьковской областей (выборка неслучайна: 60% опрошенных параллельно переселенцев живут именно в Киеве или Киевской области, а 40% — на Харьковщине).

Результаты таковы: компании уже ощущают кадровый голод и предчувствуют его увеличение. Люди уходят на пенсию или ищут вакансии за границей, а планы как-то увеличивать штаты в 2019-м озвучили 38% компаний. Топ-5 востребованных вакансий — водители, бухгалтеры, инженеры, операторы-машинисты и менеджеры по продажам. И эти места надо как-то заполнять.

Среди опрошенных беженцев и искателей убежища 43% работали, 33% находились в поиске работы, 24% были экономически неактивны. Большинство работающих заняты в сфере торговли и услуг (44%), 13% — на неквалифицированных работах (грузчики, уборщики и т. д.), 10% являются руководителями или владельцами малых бизнесов.

"При этом разрыв между теми сферами, где работают опрошенные, и теми, где они могли бы трудиться в соответствии со своей квалификацией, — очень велик", — отмечает Анастасия Фетисова, исследовательница по вопросам миграции.

В частности, 12% мигрантов имеют квалификацию для работы в сфере образования и науки, еще 12% — в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, 10% — в здравоохранении и фармацевтике. Это именно те специальности, дефицит которых уже начался в Украине и станет особенно ощутим в ближайшие годы, говорит аналитик.

Наш работодатель

Оказалось, к категориям особенно чувствительных соискателей бизнес относится социально ответственно: 40% респондентов охотно нанимают переселенцев из оккупированного Донбасса, а каждый десятый работодатель — иностранцев. С искателями убежища наши компании практически не сталкивались, но большинство работодателей сообщают, что не против брать на работу беженцев — лишь бы отвечали квалификационным требованиям и "человек был хороший", а статус — неважен.

"Готовность нанимать таких работников выразили около 10%. И это неплохой результат, — говорит Анастасия Шуренкова, старшая исследовательница отдела стратегических исследований Ipsos (консалтинговая компания, исследующая мировой рынок). — Но надо помнить: респонденты всегда стремятся ответить красиво. А от деклараций до реальных действий может быть долгий путь".

Украинского работодателя можно понять: для него шок, когда он видит на пороге соискателя, отличающегося от окружающих внешне и в поведении, да еще и того, кто с трудом изъясняется на украинском или русском. Взять такого кадра — это ответственность. Поэтому каждый второй из опрошенных иммигрантов говорил о нежелании работодателей сотрудничать со "статусными" лицами. Еще 40% назвали значительной проблемой языковой барьер.

"Наши компании пока толком не понимают, как работать с таким контингентом. Не знают, как их оформлять документально, или считают процедуру найма слишком сложной", — объясняет Анастасия.

Также, по данным опроса, наши работодатели не считают таких людей надежными. Их менталитет незнаком и непонятен. И это тоже объяснимо: поток мигрантов в нашу страну пока невелик. Если разделить все количество их на 500 000 зарегистрированных в базе Минюста предприятий, получится чуть больше 1 беженца на 100 предприятий.

"Даже если учесть, что мигранты концентрируются в крупных городах, пусть их там будет 10—15 человек на 100 фирм. Этого слишком мало, чтобы украинские компании могли получить опыт сотрудничества с ними", — поясняет Шуренкова.

Технические сложности: закон отстает

Компании, которые с порога заявляли исследователям, что беженцев нанимать не будут, обычно называли такую причину: не знаем, как оформлять.

"Эйчары пугаются паспортов беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Они не знают, что такие документы существуют вообще, и понятия не имеют о правах людей с такими паспортами", — говорит Илона Соловей, менеджер проекта "Право на защиту".

Компании сразу думают о том, что статусного соискателя надо устраивать как иностранца, а это — 10 минимальных зарплат и куча других сложностей, дополнительные бумаги и процедуры, предусмотренные украинским законодательством.

"А если объяснить им, что все проще, то юристы компаний потом, покопавшись в законах, подтверждают: действительно, ничего особенного в таких паспортах нет", — рассказывает Илона.

Но убедить работодателей — половина задачи. Еще законодательство нужно довести до ума. По данным организации "Право на защиту", для 63% лиц из категории "Искатель убежища" основная проблема с трудоустройством — отсутствие необходимых документов. Процедура получения документов, подтверждающих, что человек является беженцем, слишком длительна. Национальные паспорта сразу же уходят на хранение в Госмиграционной службе, и достать их, чтобы открыть счет в банке, зарегистрировать брак или ребенка, получить ИПН (индивидуальный подоходный налог), очень трудно. В процессе исследования стало ясно, что именно надо менять и как. "Право на защиту" даже разработала проекты этих изменений и обращалась к уполномоченным органам, но пока безрезультатно.

"По словам коллег, миграционная служба пока неповоротлива, — констатирует Шуренкова. — Но надежда на перемены все-таки есть".

С этим согласны и в Европейской бизнес-ассоциации. По результатам апрельского экспресс-опроса она пришла к выводу, что позитивные сдвиги в оформлении мигрантов есть. Так, увеличены сроки действия документов (с года до трех), упрощена процедура их получения, выдача своевременная, а очереди — короче. Чтобы получить разрешение на трудоустройство и вид на временное жительство, мигрантам надо предоставить уже не восемь, а четыре справки.

"Иностранцам в Украине сегодня проще трудоустроиться, чем несколько лет назад. Но пока остаются организационные вопросы", — констатируют в ассоциации.

Волокита. Тяжело оформить индивидуальный подоходный налог Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украинский рынок труда душат квоты

В Украине много говорят, что надо бороться за трудовые ресурсы. Создавать такие условия труда, чтобы и украинцы из страны не уезжали, и квалифицированные мигранты могли устроиться.

"В феврале на заседании Кабмина я отметил, что надо упростить процедуру получения разрешения на иммиграцию для квалифицированных специалистов", — говорит председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Квоту иммиграции в Украину ежегодно устанавливает Кабмин.

"В 2019 году по этой квоте могут иммигрировать в Украину целых 4 высококвалифицированных специалиста или рабочих! А состояние экономики требует опыта иностранных специалистов, — уверен Олейник. — Хотим активно внедрять передовые технологии на производстве, нам нужны специалисты, которые ими владеют. Как правило, это иностранцы".

Он приводит пример: в прошлом году потратили несколько месяцев, чтобы пролоббировать иммиграционную квоту для высококвалифицированного специалиста из Германии. В его услугах нуждался один из флагманов подшипникового производства.

"Мы требуем отменить квоты. Процедура их оформления забюрократизирована", — говорит Олейник.

Хотя назвать конкретные цифры потребности в иностранных специалистах сложно, признается он.

Пока же бизнес, закупая оборудование за границей, просит у компании-продавца сопровождения для инсталляции и запуска, а также специалистов для обучения персонала. Что в целом для страны тоже хорошо: в таком случае квалификацию повышают наши граждане.

Любая экономика застопорится, если не будет расти количество высококвалифицированных рабочих мест, говорят эксперты.

"Если у нас своих трудовых ресурсов не хватает — нужно либо создавать условия, чтобы возвращать заробитчан, либо откуда-то эти ресурсы черпать, при этом все равно создавая условия для комфортного труда. Это возможно, только если экономика будет развиваться, — говорит Дмитрий Олейник. — Сырьевой стране ничего не надо. А вот для рывка в электронике, высокотехнологичном приборостроении и машиностроении — очень".

Поэтому Украине срочно нужна миграционная политика. Чем лучше будет ситуация в Украине, тем привлекательнее станет страна для мигрантов с высоким уровнем квалификации, прогнозирует Алексей Позняк, завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи.

"Иностранцев в Украине намного больше, чем 5000 (ведь не все они пребывают в статусе беженцев. — Ред.). Это еще очень мало, — говорит он. — Но ситуация будет меняться".

Создал барбер-империю

Сэм Барекзай бежал из Кабула с семьей в 11 лет, когда стало ясно, что напряженная атмосфера в Афганистане — это надолго.

"Уже взрослым слетал дедушку проведать. На четвертый день попал в теракт, — рассказывает Сэм. — 7 человек погибло".

С 2009 года Сэм в Украине. В свои 11 он знал, что такое жизнь в лагере беженцев, учился и работал грузчиком на рынке. Четыре раза пробовал себя в разных сферах коммерции, но неудачно. Все изменил переезд в Киев в 2012-м. Сэм умел и любил стричь — тренировался на родственниках.

"В 2014 году я попытался устроиться в парикмахерскую. Так хотел там работать, что на собеседовании добавил себе 5 лет (а было 17), умения и навыки, лишь бы взяли", — вспоминает Сэм.

Он так старался на новом месте, что вскоре возглавил команду барберов, а через год — открыл свой барбершоп. В Украине они еще не были трендом, а на Востоке всегда были частью культуры.

К своим 22 годам Сэм не только сделал свой проект успешным и расширил его до сети премиум-класса, но и выкупил другую сеть крутых барбершопов, о работе в которой некогда даже мечтать не смел! Теперь бывший беженец из Афганистана — успешный бизнесмен, социально ответственный работодатель и даже меценат: недавно на празднование пятилетия барбершоп-империи Барекзай пригласил детей-сирот из детдомов Киевской области.

Секрет успеха Сэма — в ранней закалке характера, силе воли, таланте и поставленных целях. А еще ему удалось привлечь инвестиции.

"Афганское сообщество — одно из крупнейших в Украине, — рассказали нам в "Праве на защиту". — Ее представители — как правило, люди с высшим образованием, часто работающие здесь по специальности (врачи, например)".

Их ментальная особенность — умение поддерживать отношения и взаимопомощь среди членов общины.

"Мы убеждались в этом неоднократно, — говорят в "Праве на защиту". — Сэм преуспел, потому что смог найти средства среди своих и грамотно запустил сеть".

А еще стал одним из трендсеттеров: вскоре барбершопы начали появляться как грибы после дождя. А его сеть к тому моменту уже имела базу клиентов и имя.

Пройдя огонь и медные трубы. Фото: из личного архива С. Барекзая

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, что в Польше растет количество нарушений прав украинских заробитчан:

Как известно, украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

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