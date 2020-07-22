Летний зной и грозы: чем удивит погода в Украине 22 июля (карта)

В Украине 22 июля дожди и грозы, которые накрывали западные регионы несколько недель, передвинутся на северо-восток. При этом в стране будет сохраняться жаркая погода, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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По данным синоптиков, кроме северо-востока страны, местами кратковременный дождь и грозы возможны и в Карпатском регионе.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне ​​24-29 градусов тепла, в западных и северных областях – 20-25 градусов. Прохладнее всего будет на высокогорье Карпат – 13-18 градусов тепла. А жарче всего – в южной части Украины, тут ожидается ​​28-31 градус.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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