Українська
$ 27,66
31,67
  1. Последние новости Украины

Летний зной и грозы: чем удивит погода в Украине 22 июля (карта)

22 июля, 08:27

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами синоптики прогнозируют до 31 градуса жары

В Украине 22 июля дожди и грозы, которые накрывали западные регионы несколько недель, передвинутся на северо-восток. При этом в стране будет сохраняться жаркая погода, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Реклама

По данным синоптиков, кроме северо-востока страны, местами кратковременный дождь и грозы возможны и в Карпатском регионе.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне ​​24-29 градусов тепла, в западных и северных областях – 20-25 градусов. Прохладнее всего будет на высокогорье Карпат – 13-18 градусов тепла. А жарче всего – в южной части Украины, тут ожидается ​​28-31 градус.

В тренде
Ливни, град и шквалы: где во вторник будет бушевать непогода

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Реклама

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса
Зеленский выполнил условия
Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять