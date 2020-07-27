Летний зной немного остудят дожди: где будет греметь во вторник

Уже с начала недели Украину начали заливать дожди с грозами. Завтра, 28 июля, в некоторых областях тоже будет мокро, но на большей части территории страны – сухо. При этом на улице будет очень жарко.
Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.
"Жара пришла в Украину. И завтра, 28 июля, температура воздуха составит в большинстве областей 28-33 градуса. На западе Украины будет на несколько градусов ниже, 25-28. Жара на неделе будет усиливаться, и в среду на юге, востоке и в центре уже "подтянутся" 33-36 градусов", – написала она.
Диденко отметила, что дожди с грозами во вторник наиболее вероятны в Крыму, в Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях. Во всех остальных областях – без осадков.
В Киеве 28 июля ожидается сухая и жаркая погода, в течение дня 30-32 градуса.
Жара в столице продлится первую половину недели, но в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и понизит температуру до +25.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.
Спустя пару дней курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень, поселок "ушел" под воду. После сильного дождя улицы за считанные минуты превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.
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