Летний зной немного остудят дожди: где будет греметь во вторник

Погода будет так себе – местами слишком жарко, а кому-то не повезет с грозами

Уже с начала недели Украину начали заливать дожди с грозами. Завтра, 28 июля, в некоторых областях тоже будет мокро, но на большей части территории страны – сухо. При этом на улице будет очень жарко.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Жара пришла в Украину. И завтра, 28 июля, температура воздуха составит в большинстве областей 28-33 градуса. На западе Украины будет на несколько градусов ниже, 25-28. Жара на неделе будет усиливаться, и в среду на юге, востоке и в центре уже "подтянутся" 33-36 градусов", – написала она.

Диденко отметила, что дожди с грозами во вторник наиболее вероятны в Крыму, в Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях. Во всех остальных областях – без осадков.

В Киеве 28 июля ожидается сухая и жаркая погода, в течение дня 30-32 градуса.

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Жара в столице продлится первую половину недели, но в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и понизит температуру до +25.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.

Спустя пару дней курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень, поселок "ушел" под воду. После сильного дождя улицы за считанные минуты превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

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Видео: Reuters

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