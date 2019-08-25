Лица 90-х: политики и бизнесмен вспомнили, какой была жизнь 28 лет назад

Депутат Заец рассказал, как его просили "не прыгать по залу", а бизнесмен Юфа — об обещаниях "Меркурия"

Независимой Украине исполнилось 28 лет. Даже по людским меркам это очень небольшой возраст. Юность. Но сколько всего пережила страна за этот миг истории! Журналисты новостей "Сегодня" не только открыли свои архивы, чтобы взглянуть на Украину 90-х, но и поговорили со знаменитостями и собрали самые колоритные рассказы об их тогдашней жизни. Они вспоминали, как участвовали в демонстрациях за независимость Украины, болели на кухнях, получали зарплату свиньями, делали спецэффекты пылесосами, учились общаться с "малиновыми пиджаками", мечтали о новой жизни своей страны и жалели о медленных реформах. Спортсмены гордились, когда играл украинский гимн в честь их побед, а артисты радовались чувству свободы.

Первую часть, воспоминания звезд шоу-бизнеса читайте здесь: Лица 90-х: в канун Дня Независимости звезды эстрады вспомнили, какой была жизнь 28 лет назад

Гайсинский: "Сейф исчез с Банковой вместе с документами по ГКЧП"

Фото: А. Корчинский / Фото: Сегодня

Экс-первый замгенпрокурора Украины, народный депутат первого парламента независимой страны, глава комиссии Президиума ВР по расследованию деятельности ГКЧП Юрий Гайсинский рассказал новостям "Сегодня":

— Накануне ГКЧП и провозглашения Украиной независимости я работал прокурором крупнейшего индустриального района Харькова — Московского (он самый большой по населению в Украине, больше, чем, например, город Полтава). В 1990 году я стал народным депутатом УССР. Тогда разрешалось совмещать должности, так что прокурором я остался.

О ГКЧП узнал, как и все, 19 августа. У прокуратуры меня ждали сотни людей, чтобы разъяснил ситуацию. Я зачитал статью из Уголовного кодекса об измене Родине путем захвата власти. Затем позвонил Евгений Кушнарев, Царство ему Небесное, тогда глава горисполкома, как сейчас говорят, мэр Харькова. Решили встретиться с ним и еще депутатами. Меня полковник милиции отговаривал ехать на встречу, мол, телефоны слушаются, вас всех арестуют. Но я поехал. Мы договорились о действиях.

Утром 21 августа на сессии горсовета я зачитал проект постановления о возбуждении уголовного дела против участников ГКЧП. Затем был бесславный конец этого путча. 22 августа я издал приказ по прокуратуре о ее декоммунизации. А 24 августа нас, депутатов, пригласили на внеочередное заседание ВР. И там мы проголосовали за независимость Украины.

Через два дня я был избран председателем комиссии Президиума ВР Украины по расследованию деятельности ГКЧП у нас в стране. Выделили место работы на улице Орджоникидзе (ныне Банковая, напротив главного здания). В комиссию входили 20 депутатов Украины и 2 депутата ВС СССР от Украины. Плюс дали нам технических работников и даже охрану!

Мы занялись Компартией Украины (КПУ), стали вызывать сотрудников ЦК. Приходили секретари ЦК, члены Политбюро... Нам сообщили, что КПУ поддержала ГКЧП, направила шифрованные телеграммы в обкомы и райкомы. Вот мы и опрашивали сотрудников ЦК, что и как было. У нас были уличающие документы, в частности, из Львова нам передал метры расшифрованных телеграмм глава облсовета Вячеслав Чорновил. И это подтвердили шифровальщики ЦК (хотя в самом ЦК поначалу утверждали, что ничего в поддержку ГКЧП не писали). Впрочем, первый секретарь ЦК Станислав Гуренко признал правду, взял вину на себя. Он был единственным из верхушки ЦК, кто не выкручивался, не лгал. Затем мы написали проект указа из двух пунктов. Первый — запретить в Украине деятельность Компартии. Второй — национализировать имущество КПСС и КПУ на территории страны. Президиум ВР это принял. И Компартия, по сути, была запрещена в Украине. Правда, сессия Рады указ Президиума не утвердила, но и отменен он не был. После решения Президиума ВР 30 августа 1991 года один из секретарей ЦК КПУ и управделами КПУ отдали мне ключи от "партии", то есть от здания ЦК на Банковой, где сейчас Офис президента Украины. Я их передал в управление делами ВР.

Прошло время, я стал первым замом генпрокурора Украины, генпрокурором был бывший судья Виктор Шишкин. Все это время шло расследование деятельности ГКЧП, уже возбудила дело Генпрокуратура. Однажды я пришел на Банковую, где заседала наша комиссия, чтобы ознакомиться с новыми документами. Но в кабинете... не оказалось сейфа с ними! Большого и тяжелого стального ящика в человеческий рост! Я доложил руководству ВР, вроде бы велось расследование исчезновения сейфа, я говорил с техническими работниками, они разводили руками, но в глазах я видел лукавство. Думаю, команду дали сверху из парламента, кому-то было невыгодно иметь такой компромат на Компартию... Потом и следствие Генпрокуратуры по делу о ГКЧП было прекращено. О судьбе сейфа так ничего не известно по сей день. Но есть в архивах ГПУ 80 томов уголовного дела по ГКЧП, журналисты и историки могут с ними ознакомиться...

Хмара: "Нужны были досрочные перевыборы, но к нам не прислушались"

Известный правозащитник, диссидент, народный депутат І, ІІ, ІV созывов, Герой Украины Степан Хмара:

— Независимость олицетворяет возрождение государственности, и это наивысшая ценность, без которой страна не может ни полноценно жить, ни нормально развиваться.

Независимость Украины была целью всей моей жизни. Ни о чем я так не мечтал. И более значимого праздника лично для меня не существует.

К сожалению, создать государство, которое бы соответствовало стратегическим интересам и чаяниям украинского народа, вносило вклад в европейское и мировое развитие, за минувшие после обретения независимости годы не удалось.

После провозглашения Декларации о госсуверенитете необходимо было идти на досрочные перевыборы Верховной Рады, что привело бы к победе демократического и патриотического большинства над советской, коммунистической номенклатурой. Но часть прогрессивно настроенных депутатов, остававшаяся в меньшинстве, прежде всего лидеры Народного Руха Украины, не прислушалась к советам группы, куда входил и я, о необходимости таких перевыборов. В результате старая номенклатура не только тогда сохранила позиции, но и усилила свою власть, в определенных модификациях удерживая ее по сегодняшний день. Эту власть красиво называют олигархической, а на самом деле она мафиозная.

Сумеет ли изменить ситуацию к лучшему новое руководство страны? Пока однозначно ответить трудно — к власти пришли люди с различными, иногда и диаметрально противоположными взглядами. Каким будет соотношение сил, какую линию выберет высшее руководство, в том числе лидер нынешнего большинства, покажет время.

Семен Юфа: "Нам выпало первыми начинать приватизацию"

Фото: В. Милосердов

Одним из тех, кто стоял у истоков зарождающейся в Украине приватизации, был Семен Юфа. Потребительское общество "Меркурий", которое он создал вместе с партнерами, привлекло тысячи пайщиков, мечтавших разбогатеть.

— "Меркурий Траст" первым получил лицензию №1 и более полугода был единственным доверительным обществом, конкуренты появились позже, — говорит газете "Сегодня" Юфа. — Более 130 тысяч семей доверили нам свои приватизационные сертификаты. Мы выкупили доли более 40 привлекательных торговых предприятий...

Юфа говорит, что чувствовал тогда себя великим добродетелем, добившимся невиданного успеха:

— В течение семи лет "Меркурий" ежедневно и без выходных выкупал и предлагал собственные акции и облигации, по которым с 1990 по 1994 год были начислены и выплачены суммы, увеличившие первоначальный взнос в долларах в 32 раза. В архивах сохранились газеты с нашими объявлениями: "Меркурий" ничего не обещает, а только информирует!". Лишь на разнице в стоимости ценных бумаг мы зарабатывали от 50 до 100 тысяч долларов ежедневно!

На вопрос, был ли он миллионером, Юфа отвечает уклончиво, называя свою функцию скорее административной, чем распорядительной. Текущими делами занималось правление общества "Меркурий", оно же было фильтром инициатив: что-то утверждалось, что-то отклонялось.

— Я считал, что лучше допустить ошибку при выборе направления финансирования, чем оставить деньги в сейфах. Деньги должны были работать, иначе их съела бы инфляция.

Параллельно возникла идея организовать в Киеве на Республиканском (ныне — Олимпийском) стадионе огромный вещевой рынок.

— Конец 80-х — начало 90-х — тотальный дефицит на все, начиная прищепками, зубными щетками, утюгами и заканчивая теплой одеждой. Такого изобилия, как сейчас, конечно, в помине не было. Челночники курсировали через границу, массово везли ширпотреб и продавали на стадионе. Нас не сразу туда пустили, пришлось убеждать, просить. Министром по делам молодежи и спорта был Валерий Борзов, директором стадиона Сергей Демидов — удалось с ними договориться. Центр Киева, огромные площади, хорошая транспортная развязка, удобно для всех. И дело пошло: контейнерами поступал импорт из Польши, Франции, Израиля. Это была отдушина для тысяч людей, искавших недорогие и нужные вещи. Появились сотни рабочих мест, где можно было заработать на купле-продаже.

И стадион получал от рынка определенную помощь, например мусороуборочные машины, другое оборудование. Юфа заверяет, что некий бартер с дирекцией был, но взятки чиновникам от спорта ему давать не приходилось...

А потом начался прессинг. И преуспели в этом, по словам Юфы, как раз те, кто призван был обеспечивать законность и порядок.

— Фамилии за давностью лет приводить не буду, скажу лишь, что очень усердствовал тогдашний киевский УБОП — Управление по борьбе с организованной преступностью. Вызывали на беседы, требовали рассказать о людях "авторитетов" — Авдышева, Савлохова, хотя никаких дел вести с ними не приходилось. Стали поступать угрозы — мне, членам семьи. Было покушение на убийство. И я понял: если не уехать, хорошим не кончится...

Бизнесмен отрицает, что уезжал в Израиль с чемоданами денег, говорит, что вынужден был даже квартиры закладывать, чтобы с долгами рассчитаться. Бедным не был, но слухи о миллионах считает сильно преувеличенными.

После его отъезда "Меркурий" и рынок просуществовали более двух лет. Некоторым пайщикам пришлось не один месяц обивать пороги, дабы вернуть хотя бы вложенное. О былых дивидендах речь уже не шла.

Юфа получил израильское гражданство. Занимался телекоммуникационным бизнесом и IT-технологиями. После Оранжевой революции переехал в Молдову. Около двух лет назад вернулся в Киев. Нынешние планы не столь масштабны, однако без дела не сидит — строит проекты, связанные с дополненной реальностью, торговлей, экологией.

— Украина уникальна географическим расположением, ресурсами, землей, людьми, которые заслужили право жить по-человечески, получать за свой труд достойное вознаграждение, воспитывать детей, быть уверенными в их счастливом будущем, иметь собственную обеспеченную старость, и я верю, что так будет, — говорит бизнесмен. — Не сразу, конечно, но не может не быть...

Из далеких 90-х мы сохранили, увы, тотальную социальную несправедливость, пренебрежение элементарными демократическими правами и свободами граждан. Мы в который раз готовимся отметить День Независимости, однако для многих это пока праздник несбывшихся надежд. А надежды должны сбываться, особенно выстраданные, за которые заплачено дорогую цену.

Депутат Заец: "В те времена мы все делали с опозданием"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Нардеп нескольких созывов Рады, в том числе и самого первого, 67-летний Иван Заец в преддверии главного праздника страны рассказал нам о том, какими были первые недели независимости, какие надежды оправдались, а какие — нет.

"Страна — это огромная ценность для любого народа. Начиная с давних времен, украинцы слишком долго боролись и проливали кровь за Украину, — говорит Заец. — Я не надеялся, что у нас по взмаху палочки изменится жизнь. После обретения независимости Украиной я был настроен на то, что впереди нас ждало много дел. Так же настроен и сейчас. Но при этом считаю, что мы опоздали в том, что до сих пор выходим из статуса колониального государства. У нас тогда не состоялась декоммунизация, хотя ее надо было проводить именно тогда, на заре независимости. Мы начали тогда переходить к рыночной экономике, но и здесь все проводилось с опозданием. Это произошло из-за того, что у нас во власти было много коммунистов, много так называемых красных директоров. Они занимали пророссийскую позицию и делали все ради возобновления связей с Россией. Также мы не доработали над своей национальной идентичностью".

Вспомнил экс-депутат и случай, сделавший его знаменитым всенародно: спикер парламента Иван Плющ сделал ему замечание:

"Депутат Заец! Не прыгайте по залу". "Меня это не обидело. Я очень хорошо знал Ивана Плюща. Он всегда использовал такие приемчики не для того, чтобы обидеть, а чтобы разрядить обстановку в сессионном зале", — вспоминает Иван Александрович.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости: Шествии Достоинства и Марше Защитников. Вместо военного парада по Киеву пройдут ветераны во главе с президентом Зеленским.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама