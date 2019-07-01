Ливень после зноя: синоптики уточнили погоду на сутки

В понедельник, 1 июля, в Украину вернется жаркая и солнечная погода, но ко вторнику обещают грозовые дожди

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В течение ближайших дней в Украине, по прогнозам синоптиков, будет достаточно разнообразная погода, но к концу недели установится комфортное тепло. Но в понедельник, 1 июля, вернется жара, и местами столбики термометров превысят отметку в +33. Но уже во вторник жара спадет на несколько градусов и большую часть страны накроют грозовые дожди.

В понедельник же, 1 июля, практически по всей территории Украины столбики термометров поднимутся за отметку +30. Местами будет до +32-34. На востоке страны чуть прохладнее – до +29.

Во вторник, 2 июля, там, где накануне было очень жарко, синоптики прогнозируют грозовые ливни. А температура воздуха снизится на 2-4 градуса. Почти на всей территории Украины, за исключением южных регионов и Крыма, прогнозируют грозовые дожди и тепло до +26-28. На юге сухо и до +33.

Как сообщалось, в Киеве в первый день июля будет сухая и жаркая погода, без осадков. В понедельник в столице днем будет +31...33 градуса, ночью +15...+17 градусов.

Кроме того, как писали "Сегодня", по данным метеорологов, температура воды на побережье Черного и Азовского морей достигла высоких комфортных температур.

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