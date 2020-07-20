Ливни, град и шквалы: где во вторник будет бушевать непогода

Похолодает немного в середине недели, но потом снова градусы поползут вверх

Жителей западных областей снова предупреждают об угрозе сильных осадков. Также дожди с грозами пройдут ночью на юге. При этом температура воздуха ожидается высокой, около 30 градусов, местами даже выше.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, уже сегодня вечером и ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юге Украины и немного покапает в Кропивницком и Днепре с районами. Однако уже днем ​​там будет преобладать сухая погода.

"В западных и северных областях в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. Завтра днем ​​восток, юг и большинство центра Украины будет принадлежать сухой воздушной массе. Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха 21 июля будет колебаться в пределах 25-30 градусов, на юге местами достигнет 30-33 градусов. В западных областях будет ниже, 22-27 градусов", – написала Диденко.

В Киеве во вторник ожидается периодически дождь с грозой и порывистый ветер во время грозы. Но осадки будут кратковременными. Температура в столице в течение дня 27-28 градусов.

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Синоптик добавила, что в середине недели немного похолодает, но затем снова потеплеет. Сильной жары в ближайшей перспективе не ожидается.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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