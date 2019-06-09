Ливни, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Несмотря на жару до +32, погода преподнесет неприятный сюрприз украинцам

Фото: Pixabay

В Украине продолжает бушевать непогода. Сегодня ожидаются дожди с грозами по всей территории страны, а в половине областей еще и град, сильный ветер. В то же время продолжит удерживаться жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях везде будут дожди с грозами, но температура воздуха останется комфортной – 24-26 градусов, на Закарпатье до +29.

В центре и на севере страны также мокро, но немного выше температура воздуха – почти везде под 30 градусов. В Киеве и Киевской области 28-30 и дожди с грозами.

На юге температура воздуха будет колебаться от 26 до 30 градусов, осадки прогнозируются везде. А вот жарче всего будет на востоке страны. Там даже дожди с грозами не принесут прохлады – температура воздуха 30-32 градуса.

Также синоптики на 9 июня объявили штормовое предупреждение на Правобережной Украине, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, погода начнет потихоньку налаживаться с понедельника, когда с большей части Украины отступят дожди, хотя запад страны продолжит заливать обильными дождями.

Также новости "Сегодня" сообщали, как из-за непогоды в Каменец-Подольском вода вымыла старинную брусчатку и затопила улицы. Непогода в Хмельницкой области привела к серьезным последствиям.

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