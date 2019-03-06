Луценко: с 2014 года открыто 480 уголовных производств по нарушениям в "Укроборонпроме"
По результатам расследований уведомлены о подозрении 112 человек, в том числе шесть директоров предприятий
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований было внесено 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", в результате которых государству нанесен ущерб, что подтверждено экспертизами, на сумму 100 млн грн. Об этом Луценко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"После 2014 года за этот период внесено в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", установлен ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами (убытков) на сумму более 65 млн грн, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с деятельностью фирмы "Оптимумспецдеталь", – это уже около 100 млн грн", – отметил генпрокурор.
По словам Луценко, по результатам расследований уведомлены о подозрении 112 человек, в том числе шесть директоров оборонных предприятий, один бывший директор и несколько начальников отделов и инженеров.
"Продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производствам. В суд направлено 111 производств, вынесено 76 приговоров в отношении 77 человек", – добавил генпрокурор.
Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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