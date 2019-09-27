Лукашенко предлагает создать транспортный коридор из Балтики в Черное море

Речь об этом пойдет время форума регионов двух стран, который состоится в Житомире 3-4 октября

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Президенты Украины и Беларуси проведут ряд дискуссий во время форума регионов двух стран, который состоится в Житомире 3-4 октября.

Среди прочего будут обсуждать перспективы сотрудничества в ракетостроении, в инфраструктурных и аграрных проектах, а также в машиностроении.

Одним из самых амбициозных и перспективных направлений сотрудничества Александр Лукашенко называет создание транспортного коридора по Припяти и Днепру. Он пройдет из Беларуси через Украину в Черное море.

В Минске называют проект финансово выгодным для обеих стран. Беларусь уже начала подготовку к его реализации. Теперь, говорит Лукашенко, шаг за Украиной.

"Нужно углубить Днепр везде, чтобы могли пройти суда типа "река-море". Я уверен, что это был бы толчок, с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше и не только по суше с Балтикой. Мы север могли бы, и потом по реке в Черное море пустит потоки грузов. Привлекательность логистическая приличная. Транзитная привлекательность Украины и Беларуси, рабочие места, очень выгодное дело", – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский и Лукашенко уже общались по телефону – украинский президент получил приглашение посетить Беларусь, а белорусский лидер был приглашен в Житомир на Форум регионов. Стало известно, что Лукашенко принял предложение Зеленского.

Напомним, в прошлом году президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

Мы также писали, что президент Беларуси поддержал возвращение Донбасса в состав Украины и выразил готовность выделить миротворцев для контроля на украинско-российской границе.

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