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  1. Последние новости Украины

Ляшко допускает стремительное ослабление карантина

27 апреля, 00:05

Елена Вус

Украина сможет с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап выхода из карантина

Если в Украине будет стремительное снижение заболевших коронавирусом, то страна сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", – отметил он на одном из украинских телеканалов.

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На днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Страна постепенно может начать выходить из него только в середине мая. Есть ли законодательные ограничения на продление карантина и как долго может тянуться режим ограничений – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Между тем,уровень заражения COVID-19 в Украине вторые сутки почти одинаков. По данным пресс-службы Минздрава, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

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