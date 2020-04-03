Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом деле

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко извинился за то, что он накануне сообщил о 1600 новых пациентах с коронавирусом в Китае.

Ни официальные источники, ни СМИ в Китае эту информацию не подтвердили, и уже на следующий день Ляшко назвал это недостоверными и непроверенными данными.

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"Я сразу хочу попросить прощения за озвученную вчера информацию о Китае. Была озвучена мной недостоверная информация, мы проверили все данные – в Китае сейчас регистрируется 90 случаев за сутки, за прошедшие, и предыдущие не превышает 90. Я вчера сказал 1600 новых случаев – это была информация непроверенная, я извиняюсь", – сказал замминистра на брифинге 3 апреля.

Несмотря на слухи о возможной второй волне эпидемии в Китае, 2 апреля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны сообщил о 35 новых заразившихся – все они прибыли в страну из-за границы. Заражений внутри Поднебесной в этот день зафиксировано не было.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля

А 3 апреля на материковой части Китая был обнаружен 31 пациент с COVID-19 – 29 из них прибыли из-за границы, а двое заразились внутри страны. Кроме того, четверо человек скончался в провинции Хубэй, откуда и началась пандемия коронавируса.

В целом с начала вспышки в Китае заболели 81,6 тыс. человек, из которых 3,3 тыс. скончались, а 76 тыс. выздоровели. На данный момент у 1 027 человек из тех, кто продолжает борьбу с инфекцией, болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, что ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань прогнозирует, что охватившая мир коронавирусная пандемия пойдет на спад к концу апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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