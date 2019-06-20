Ляшко потребовал ужесточить наказание для педофилов

Радикал обратился к Раде с требованием неотложно принять закон об открытом реестре педофилов и закон о химической кастрации педофилов

Фото: Facebook Олега Ляшко.

История с 11-летней Дарьей Лукьяненко из села Ивановка Одесской области, которую похитил и убил 22-летний сосед, вызвала большой резонанс по всей Украине. Не скрывал своих эмоций и Олег Ляшко. С парламентской трибуны он выразил соболезнование семье погибшей девочки и призвал депутатов вместо кучи законов не первой важности принять те, которые действительно защитят детей от маньяков.

По его мнению, из-за коррумпированности судов преступникам часто за взятки удается уйти от ответственности.

"К сожалению, это не исключение, а норма сейчас. Только за прошлые сутки от сексуального насилия пострадало трое детей: трехлетний ребенок в Запорожье, десятилетний – в Черниговской области и шестилетний – в Ровенской. За год жертвами сексуального насилия стали 167 детей! Сколько детей еще должно умереть и быть покалечено, чтобы парламент, наконец, принял законопроекты об ужесточении ответственности за сексуальное насилие над детьми?", – возмутился Ляшко.

Политик предлагает последовать примеру Штатов, где еще в 1996 году после изнасилования и убийства семилетней девочки Мэган приняли закон в ее честь, который дал американцам доступ к данным обо всех осужденных за сексуальные преступления – с адресами и фото.

"В Штатах "закон Мэган", а у нас должен быть закон имени Дарьи Лукьяненко с Одещины или Алины Васютиной с Донеччины, которую тоже два года назад изнасиловал и замучил подонок. Я обращаюсь к парламенту с требованием неотложно принять закон об открытом реестре педофилов, а также закон о химической кастрации педофилов, который я два года назад зарегистрировал в парламенте. Мы обязаны защитить не только детей президентов и депутатов, а каждого украинского ребенка. Я жду от президента и депутатов решительных действий", – призвал Ляшко.

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил: следствие придерживается версии о том, что убийство Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве .

Новости "Сегодня" сообщали, что мужчина уже признался в содеянном. Однако, по словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что тюрьма – недостаточное наказание для педофилов .

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