Ляшко – самый влиятельный внепарламентский политик года, – эксперт

/ Фото: Сегодня

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко признали одним из самых влиятельных внепарламентских политиков года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Владимир Цыбулько.

"Группа "Рейтинг" в опросе "Политик года" показала: среди внепарламентских и вневластных деятелей украинцы назвали самым заметным Олега Ляшко... Партия Ляшко не пропускала выборов, в том числе и в ОТГ — что, по сути, делает ее наиболее мобильной из внепарламентских", – написал он.

Реклама

В качестве примера политолог приводит традиционно активное ВО Свобода, которое часто уходит от обострений и каждый раз ищет новое место в новой политической архитектонике. В то время как Радикальная партия не пропускала ни одного острого вопроса.

В тренде Это уже не в первый раз: экономисты о ситуации с недовыполненным бюджетом

"Личные недоразумение Ляшко с той же средой выдвиженцев Коломойского, с последующими судебными процессами, показали: Ляшко не из тех, кто избегает столкновений. "Земельные вопросы, энергетика, местное самоуправление, национальная безопасность – все это сферы, где прикладывает усилия РПЛ и сам Ляшко, и это рано или поздно все же принесет свои дивиденды. Ведь изменение избирательной системы, по сути, является сигналом для новой мобилизации партии: с внепарламентских политсил именно РП Ляшко имеет как более высокую мобильность партийной сети, так и набор действенных идеологем для успеха", – подытожил Цыбулько.

Напомним, на днях Ляшко рассказал, когда украинцы увидят реальную выгоду от нового договора с Россией по транзиту газа: по его словам, новые соглашения это хорошо, но потребитель от них выиграет, только когда суммы в платежках уменьшатся вдвое:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама