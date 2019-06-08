Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Мальчику, которого сбила полицейская машина в Конотопе, сделали операцию

8 июня, 11:21

Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное

Фото: facebook.com/Semenikhin
Фото: facebook.com/Semenikhin.

Мальчику, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, сделали операцию, его состояние стабильное. Об этом в Facebook сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы", – написал он.

Ранее сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которогосбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, шофер автомобиля задержан.

Ранее мы писали о том, что полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, мэр, полиция, конотоп

Вы сейчас просматриваете новость " Мальчику, которого сбила полицейская машина в Конотопе, сделали операцию". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Конотопе: начальник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей

Сегодня, 05:18

Пострадавший в результате ДТП 10-летний мальчик был госпитализирован и находится в реанимации

В Конотопе полицейскому, сбившему 10-летнего ребенка, объявлено о подозрении

Сегодня, 05:06

Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации

Смертельное ДТП в Сумской области: вспыхнувшая легковушка попала на видео

22 апреля, 09:13

В жуткой аварии погибли четыре человека

Падение ледяной глыбы на супругов в Конотопе: мужчина скончался в больнице

7 февраля, 14:28

Жена погибшего все еще находится в больнице

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь