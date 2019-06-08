Мальчику, которого сбила полицейская машина в Конотопе, сделали операцию

Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное

Фото: facebook.com/Semenikhin.

Мальчику, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, сделали операцию, его состояние стабильное. Об этом в Facebook сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы", – написал он.

Ранее сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которогосбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, шофер автомобиля задержан.

Ранее мы писали о том, что полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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