Мало книг и не передают письма: пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО

Военнопленный моряк Денис Гриценко старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме

Денис Гриценко. Фото: facebook.com/nikolay.polozov.

Мало книг и не передают письма: пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea5/5f4/5c7ea55f435f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea5/5f4/5c7ea55f435f0.jpg 2019-03-05T18:41:00+02:00 Украина Военнопленный моряк Денис Гриценко старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме

Захваченному Россией капитану второго ранга ВМС Украины Денису Гриценко плохо выдают книги в СИЗО "Лефортово", а также редко приносят письма, о чем он рассказал своему адвокату Владимиру Музюкину и главе адвокатской группы Николаю Полозову.

"Из плохого. Плохо выдают книжки. Только 2 книги каждые 10 дней. Читает гораздо быстрее. Опять проблема с письмами. За месяц принесли только одно письмо (хотя только родственники написали их не меньше 10 за это время). Будем разбираться с администрацией СИЗО", – сообщил Полозов у себя в Facebook.

Гриценко также рассказал о лишениях в заключении – редко дают мясо и больше рыбу. Но он относится к этому с юмором – шутит, что "наверное потому что мы моряки".

В то же время, по словам Полозова, военнопленный моряк внимательно следит за политической повесткой, старается поддерживать себя в физической форме и не жалуется на здоровье.

Сегодня утром ему принесли передачу от волонтеров, за что он передал им благодарность. Кроме того, капитан интересуется делами и состоянием других пленников.

"Из хорошего: Никто из оперативников ФСБ или иных лиц его не донимал, на "беседы" не водил", – добавил Полозов.

Адвокат подчеркнул, что моряк подготовлен к предстоящим следственным действиям, а также знает, как себя вести и что делать, если его вывезут на психиатрическую экспертизу без адвокатов.

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Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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