Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: Аваков показал карту

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что главная причина загрязнения воздуха – пожары в Житомирской области. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева – серым на сх.- пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано – 6, локализовано – 5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд (пожарный поезд, – ред.), 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся!", – отметил министр.

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Также на отдельно опубликованном видео Аваков уточнил, что многочисленные пожары начались из-за слишком сухой земли. По его словах, в некоторых местах уровень воды снизился на 1-1,5 метра.

"В районе зоны отчуждения точно также подсохли торфяники", – отметил Арсен Аваков.

Информацию об источниках загрязнения воздуха подтвердили и в Укргидрометцентре.

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"Загрязнение, которое мы наблюдаем в Киеве, никоим образом не связано с Зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, а является следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области, где отмечаются наибольшие площади пожаров", - сказал начальник Главного центра анализа, прогнозирования гидрометумов и гидрометобеспечения Анатолий Прокопенко.

Специалист отметил, что наибольшее загрязнение атмосферного воздуха в столице как правило наблюдается в ночные и особенно ранние часы.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко рассказал о пожарах и смоге в Киеве.

Кроме того, мы разобрались, в каких районах Киева – самый грязный воздух.

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