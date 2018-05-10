Масштабы коррупции в Украине и новые температурные рекорды: цифры и события дня

Общество

20 раз применяли за минувшие сутки российско-оккупационные войска артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях боевики предпринимали активные штурмовые действия. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

4,4 млн украинцев пострадали за время агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко

Уже 12 температурных рекордов зафиксировали в мае климатологи, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В частности, в столице две ночи подряд – на 9 и 10 мая – оказались самыми теплыми в истории наблюдений.

66 социальных стипендий назначил Кабинет министров студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на 2018 год.

Вырос на 17,7% объем страховых платежей от физических лиц в 2017 году в годовом исчислении – 15,5 млрд грн, сообщили в Нацкомфинуслуг. Объем привлеченных средств доверителей фондами финансирования увеличился на 24,6% – до 34,4 млрд грн, взносы членов кредитных союзов на депозитные счета – на 12,6%, до 937 млн грн.

15,4 тыс. грн - такой должностной оклад Кабинет министров установил мэру Киева и председателям областных советов, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – 12,2 тыс. грн. Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных громад с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 8 тыс. грн, до 15 тыс. человек – 7,5 тыс. грн.

21,2 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств пересекли за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Поток на пунктах пропуска характеризовался существенным сокращением по сравнению с предыдущими сутками.

Экономика

На уровне 26,21 грн на 10 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс снизился на 8 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже к середине торгов в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 5,5 копейки – до 26,195 грн.

1 млрд грн поступлений от сдачи в аренду государственного имущества Фонд госимущества Украины рассчитывает получить к 1 сентября, таким образом полностью выполнив план на 2018 год, сообщил и. о. главы Фонда Виталий Трубаров.

32,27 млн грн составляет балансовая стоимость многоэтажного недостроя возле ст. метро "Левобережная", который Кабинет министров разрешил передать от НАК "Нафтогаз Украины" в сферу управления Национальной полиции. Возведение здания началось в 1980-е. В нем планировалось разместить Государственный комитет по материально-техническому снабжению УССР. После аварии на Чернобыльской АЭС темпы строительства снизились, а в 1991-м оно практически остановилось: на тот момент "коробка" здания была завершена, однако внутренние работы и облицовка еще не были проведены.

На 1 млрд грн Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны. Детективы бюро выявили на 15 предприятиях оборонной промышленности факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также о закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

26 крупных предприятий намечено приватизировать в 2018 году. Активная фаза продаж начнется осенью и продолжится до декабря включительно, заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

34,8 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 10 мая, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. В 2016-2017 МГ экспорт зерновых составил 43,8 млн тонн, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% – до 6,4 млрд долл.

Мир

В 8,5% ВВП оценил приток денежных переводов в нашу страну в 2017 году крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Украина на втором месте: на вопрос, с какими из стран у России сейчас плохие, недружелюбные отношения, респонденты дали такие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%), Япония (2%), Италия (2%). Опрос проведен российским Фондом "Общественное мнение".

Канзас стал 10-м штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщило посольство Украины в США.

С августа 2018 года беженцам, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты, будет разрешено привезти своих супругов и несовершеннолетних детей. Также запрос будут иметь право подать родители подростков, которые находятся на территории ФРГ. Всего в Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц. Правительство Германии согласовало текст соответствующего законопроекта о воссоединении семей беженцев.