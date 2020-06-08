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Массовая чистка в полиции после задержания "оборотней в погонах": что известно

8 июня, 15:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полицейских уличили в сотрудничестве с преступниками, разразился громкий скандал

После расформирования отдела полиции в Павлограде, где обнаружили банду "оборотней", в Днепропетровской области начинается тотальная зачистка нечестных правоохранителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, павлоградская полиция вместо защиты граждан занималась преступной деятельностью. Теперь возьмутся за правоохранителей не только этого города, но и всего региона.

"Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования – сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона. Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно – на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", – сказал Аваков.

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Что касается Павлоградского отдела, то всех сотрудников вывели из штата, проводится служебная проверка. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию. По решению главы Нацполиции Игоря Клименко, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Днепропетровской области разгорелся скандал – банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей. Стало известно, что правоохранители для повышения показателей заставляли людей совершать преступления. В группировку входили два руководителя отдела полиции.

На днях суд определил меру пресечения для семи полицейских из Павлоградского отдела. Все подозреваемые оказались в СИЗО без права выхода под залог.

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Арсен Аваков полиция павлоград Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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