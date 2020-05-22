Массовое убийство в Житомирской области: один из погибших недавно вернулся с фронта

В Нацгвардии рассказали об одном из погибших

Одним из погибших в массовом расстреле рыбаков в селе Новоселица Житомирской области оказался старший сержант Виталий Вульчин, который совсем недавно вернулся с фронта. Об этом сообщило командование Бригады быстрого реагирования Нацгвардии на своей странице в Facebook.

"Он только что вернулся с фронта, где восемь месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней страны, – заявили в Нацгвардии. – Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где смерть каждый день дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Мы выражаем искренние сочувствия семье Виталия Вульчина, его родным и близким. Он всегда останется в наших сердцах".

Напомним, в ночь на 22 мая были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Правоохранители заявили, что расстрелу предшествовал конфликт рыбаков. По словам жены 58-летнего подозреваемого, конфликт произошел после распития спиртного.

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В свою очередь, в прокуратуре Житомирской области заявили, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами. Подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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