Медицинский каннабис для помощи ветеранам АТО: мнения разделились

Терапевтический эффект от употребления медицинского каннабиса сомнителен в некоторых случаях

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В Украине продолжаются дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса. Одна из возможных сфер его применения – помощь ветеранам войны на Донбассе, страдающим ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Однако у этой идеи есть как сторонники, так и противники

"Посттравматический синдром – это когда у военного появляются навязчивые воспоминания. Он постоянно возвращается психологически к пережитым моментам прошлого. Он плохо спит, становится раздражительным, обидчивым, часто это заканчивается употреблением спиртного. От ПТСР распадаются семьи. Первый раз с ПТСР столкнулись американцы после Вьетнамской войны", – говорит глава союза ветеранов АТО Шевченковского района Киева Святослав Прохоров.

"У нас это (употребление каннабиса в медицинских целях – Ред.) запрещено законом. Прибегают (ветераны – Ред.) к самостоятельному лечению, ведь не секрет, что это можно купить. На прошлой конференции присутствовали военнослужащие, которые открыто говорили: "после демобилизации не спал, тревожное состояние, навязчивые воспоминания, попробовал все, на стакан подсел, потерял работу, но состояние еще больше ухудшилось, усугубилось, сейчас постоянно употребляю марихуану, хожу на работу, не выпадаю из социальной жизни, перестал ругаться с соседями, чувствую себя прекрасно, потому, что алкоголь только усугублял мое состояние". Медицинский каннабис необходим, потому, что ПТСР Украину стороной не обойдет. Везде, где есть война, есть ПТСР", – уверен врач.

В то же время, глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов рассказывает, что каннабис, как и алкоголь, отвлекает от ПТСР, помогает человеку временно забыться, но это иллюзия, кратковременная помощь.

"Когда проходит эффект медканнабиса или алкоголя, ПТСР усугубляется, и протекает еще тяжелее. Этим людям следует заниматься с психотерапевтами и психологами, но не лечиться каннабисом. Сегодня он употребляет каннабис, завтра напивается водки и совершает правонарушения, потому что ПТСР он не лечил, а отвлекался от него", – говорит Щеглов.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Марихуана и последствия войны: поможет ли ветеранам АТО медицинский каннабис".

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В свою очередь директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что неоднозначность и страх украинцев в вопросе легализации медицинского каннабиса состоит в том, что для многих – это лишь просто вопрос облегчения доступа к наркотикам, а наркотики в обществе однозначно являются злом.

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