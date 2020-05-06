Медицинскую реформу в Украине скорректируют: мнения экспертов разделились

Медицинская реформа в Украине может привести к массовым увольнениям врачей и недофинансированию больниц, поэтому министр здравоохранения Максим Степанов предложил отменить ее второй этап.

Это вызвало неоднозначную реакция среди украинских политиков, которые поделились на два лагеря: один выразил поддержку идее нынешней власти, а другой, включая бывшую руководительницу Минздрава, которая инициировала реформу, Ульяну Супрун, – выступил против.

В частности, она назвала "улучшение реформы" трусливым шагом в прошлое, ложью украинцам и презрением к ним и обвинила власти в защите собственных политических интересов.

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"Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко – зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам пора взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", – пишет она у себя в Facebook.

Также несогласна с этим решением бывший генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко.

"Медицинская реформа – это не про "поднять зарплату" или "закрыть больницу". Медицинская реформа – это о правильных финансовых и управленческих стимулах, которые ведут к формированию новых моделей поведения медицинской системы", – пишет она на своей странице в Facebook, приведя в пример удачный опыт реформирования в больницах Лохвицы, Сум и Краматорска.

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Литовченко условно поделила медучреждения на "отличников", которые оптимизировались и подготовились к реформе, и "двоечников", которые "не готовы к условному медицинскому ЗНО" и отберут деньги у "отличников", чтобы существовать дальше.

Бывший заместитель Супрун Павел Ковтонюк привел пример того, как работали медучреждения во время и после реформы. Экс-замглавы Минздрава уверен, что реформа не только даст возможность оптимизированным и современным больницам лечить людей лучше, но и подстегнет другие клиники повышать свои стандарты. Но в условиях уравниловки все будут "в одинаково плохих условиях".

Однако с ними согласились не все. Например, нардеп и глава депутатской группы "Довіра" Олег Кулинич считает, что нынешняя медреформа "ухудшает состояние дел в области здравоохранения и делает оказание медицинской помощи людям менее доступным".

"Ключевой тезис в заявлении министра – что в этом году все медицинские учреждения должны получить финансирование не менее, чем в прошлом", – напомнил он.

При этом Кулинич считает, что "реформировать медицинскую помощь нужно" и "непопулярных решений полностью избежать не удастся", но призвал сосредоточиться на предоставлении качественных медуслуг, а не просто на сокращении расходов и "оптимизации".

Бывший замминистра здравоохранения (при Зоряне Скалецкой) Михаил Загрийчук отметил, что решение откорректировать медреформу вызвало положительные отзывы в медицинском сообществе.

"Новая команда МЗ (Министерства здравоохранения. – Ред.) оказалась в ситуации, когда, с одной стороны, на грани исчезновения целая система здравоохранения из-за неподготовленности к реформе, а с другой – шквальная критика тех, кто к такому хаосу привел своим желанием улучшить, но своим неумением слышать", – подчеркнул он, призвав и власть, и ее оппонентов объединиться вокруг самой идеи реформы.

Присоединилась к сторонникам корректировки реформы кардиолог и ректор медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова, которая назвала запуск реформы специализированной стационарной медицинской помощи без должной подготовки "непрофессиональным" и "бессмысленным".

"Без привлечения сооплаты для этого не хватит даже при поступлении дополнительных налогов на государственное страхование. Если появятся национальные протоколы и стандарты, они это наглядно продемонстрируют. Отказ "старого Минздрава" от них был сознательным – иначе нельзя было бы "спустить" нынешние необоснованные тарифы", – пишет она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал срочно внести изменения в медицинскую реформу, поскольку сфера здравоохранения находится в критическом состоянии.

А известный украинский врач Евгений Комаровский в спецэфире на телеканале "Украина 24" – "Украина на связи: телемост с медиками страны" – назвал условия для успешной медреформы в Украине.

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