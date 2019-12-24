Медики и депутаты предложили ввести ответственность за отказ от вакцинации детей

Медики и народные депутаты предложили ввести ответственность за отказ от вакцинации и вынудить украинцев делать прививки.

По замыслу инициаторов предложения, такое нововведение поможет избежать вспышек эпидемий, например кори. Все это обсуждалось на заседании профильного комитета парламента.

Чтобы было легче отслеживать, кому, когда и какие прививки сделаны, а кому это на самом деле запрещено, информацию вскоре будут вносить в электронную систему Е-хелс.

К тому же вакцины в стране есть, но прививаться люди иногда отказываются потому, что сомневаются в качестве вакцин или же по религиозным мотивам.

"На сегодня этот вопрос не регулируется вообще – сегодня каждый из родителей может по собственному усмотрению принять решение, прививать ли своего ребенка или вообще от прививки отказаться без аргументов", – подчеркнула Лада Булах, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Я надеюсь, что наши усилия, которые мы запланировали на 2020 год, приведут к более позитивной динамике. Надеемся, что мы приложим все усилия и будем достигать нашего амбициозного, но столь важного для Украины уровня вакцинации", – отметила Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины.

Напомним, ранее медики предупреждали, что Украине угрожает вспышка дифтерии – с таким диагнозом за две недели было госпитализировано два десятка человек.

Также мы сообщали, что в Киеве госпитализировали девятилетнего мальчика. Ребенок не был привит из-за отказа родителей. Позже в реанимации оказалась еще одна киевлянка, а всего в столице зафиксировано уже три случая дифтерии.

Всплеск инфицирования начался в средине октября, когда сразу 15 студентов-иностранцев попали в больницу в Ужгороде. Затем такой же диагноз поставили жителю Тернопольской области.

Всем больным без исключения нужна сыворотка против дифтерии. На 24 октября в Украине было 140 флаконов сыворотки против дифтерии. Однако этого мало, медики бьют тревогу.

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