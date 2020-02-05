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Медреформа 2020: что добавили в список платных медуслуг

5 февраля, 13:40

Виталий Андроник

Деньги возьмут за анализы без направления врача, а также за диагностику

Американские ученые запустили вакцину от коронавируса в тестовое производство

Американские ученые запустили вакцину от коронавируса в тестовое производство / Фото: Pixabay

В Украине уже с 1 апреля 2020 года запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Бесплатными станут первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а также реимбурсация лекарственных средств.

Но чтобы получать медицинские услуги бесплатно, нужно помнить некоторые правила. Потому что в список платных услуг добавили:

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  • лабораторные, диагностические и консультационные услуги по обращению пациента без направления врача. То есть, чтобы лечиться бесплатно — вам обязательно надо получить направление у семейного врача, с которым у вас подписана декларация. При этом без направления и бесплатно можно пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться лишь медпомощь при неотложных состояниях.
  • медпомощь больным на дому, в частности с применением телемедицины (с помощью телемедицины, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет свое заключение и даст консультацию);
  • медобслуживание по договору со страховыми организациями;
  • медобслуживание для иностранцев;
  • микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению;
  • медобслуживание без направления в научно-исследовательские учреждения Национальной академии медицинских наук;
  • помощь в медучреждениях при МВС.

При этом платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года, затем платных услуг может стать больше. Стоимость платных услуг определяет сама больница, а сами эти услуги – прежде всего те, что не касаются напрямую здоровья и жизни пациента (массажи, бальнеология и т.д.).

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Подробнее о том, на что придется раскошелиться после реформы – в материале "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

А с какими сложностями столкнулась реформа медицины в нашей стране, смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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