Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Фото: AFP

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди Игорь Серов , Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff3/5fe/5c7ff35fe3a10.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff3/5fe/5c7ff35fe3a10.png 2019-03-13T07:00:00+02:00 Украина В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Минздрав практически закончил реформу первичного звена здравоохранения — к ней, по словам и. о. министра Ульяны Супрун, присоединилось уже 97% медучреждений страны. "Сегодня" выяснили, сколько пациентов подписали декларацию с врачами и сколько денег получили больницы от Нацслужбы здоровья Украины.

Врачи и люди

Медреформа, в основе которой лежит принцип "деньги идут за пациентом", стартовала в апреле 2018-го. Ее суть в том, что украинцы могут выбрать любого доктора "первички" (семейного врача, терапевта, педиатра) и заключить с ним декларацию. Врач при этом за каждого конкретного пациента будет получать деньги из бюджета, а сумма эта зависит от возраста человека. Почти за год к системе подключилось 1314 больниц и 6228 амбулаторий. Из них 114 — частные клиники, а еще сотня — врачи с частной практикой.

Всего к реформе присоединилось почти 22 тыс. докторов, большинство из которых — семейные врачи (14,3 тыс. человек). На втором месте по количеству — педиатры (4161), а на третьем — терапевты (3240). Отметим, что большинство специалистов — женщины. Среди общего количества врачей мужчин всего 24% (4285 человек), а среди, например, педиатров — немногим больше 400. Интересно, что женщины-врачи чаще всего и популярнее у украинцев — по словам члена общественного совета при МЗ Евгения Гончара, у них в среднем пациентов больше на 3—7%, в зависимости от специальности.

Если говорить о пациентах, то на сегодняшний день декларации с врачами заключили 25,7 млн человек. Лидером стала Днепропетровская область — там с врачами заключили контракт 1,83 млн украинцев. Самый скромный результат показала Луганская область, где декларацию заключили только 420 тыс. человек. Отметим, что больше всего среди пациентов украинцев в возрасте от 40 до 64 лет — 8,7 млн. Меньше всего в системе детей до пяти лет (1,9 млн). По данным Нацслужбы здоровья, на всех пациентов за почти год выделено 6,1 млрд грн, а больше всего получил Центр первичной медико-санитарной помощи в Виннице — 31,5 млн грн.

"Если иллюстрировать это конкретным примером, то, например, ЦПМСД в Константиновке обслуживает около 71 тыс. пациентов, из которых больше 60% уже подписали декларацию. Раньше субвенция в месяц составила 1,6 млн грн, а по новой модели заведение получило 2,8 млн грн. Зарплата семейного врача выросла до 18 тыс. грн в месяц, педиатра — 15 тыс. грн", — говорит Супрун.

Белые пятна

Столичный терапевт Анна Иващенко говорит, что в некоторых вопросах врачам не хватает инструкций от Минздрава.

"Сам принцип реформы пойдет только на пользу медицине, но пока есть белые пятна. Например, нет четкого понимания, когда нужно ехать к пациенту домой, а когда можно просто проконсультировать по телефону. Это должны решать сами врачи, со временем процедура наработается, а проблема исчезнет, но сейчас было бы удобнее, будь у нас четкие рекомендации от Минздрава", — говорит она.

Кроме того, врачи обращают внимание на проблемы в сельской местности, где реформе должна была помочь телемедицина.

"У нас, на периферии, особого развития телемедицина еще не получила, — говорит фельдшер из Николаевской области Виталий Роик. — Сложность в том, что человек для сдачи анализов должен ехать в районную поликлинику, ждать их там, а потом обратно с ними возвращаться к своему семейному врачу. Если сделают так, что на территории амбулатории можно будет сдать хотя бы элементарный анализ крови или сделать УЗИ, то это будет замечательно".

Планы: новые анализы и "вторичка"

В ближайшем будущем "первичку" ждут еще несколько изменений. С июля начнет действовать программа "Бесплатная диагностика" — к 8 базовым анализам (кровь, ЭКГ и другие) добавят еще 12. Также можно будет бесплатно сделать рентген грудной клетки, суставов, мамографию и 6 видов УЗИ. Для украинцев будут доступны и 4 вида биопсии (лимфоузлов, щитовидной железы, молочных и предстательных желез). А с 1 апреля Мин­здрав запускает пилотный проект медреформы второго уровня в Полтавской области. Там украинцы смогут заключать декларации со специалистами (травматологами, хирургами). Последние будут получать деньги от Нацслужбы здоровья за каждый пролеченyый случай. Базовая ставка составит 1623 грн, но эта сумма будет меняться в зависимости от тяжести болезни.

Напомним, ранее украинцы в социальных сетях стали массово жаловаться, что скорая помощь перестала приезжать по требованию пациента. Люди говорят, что после внедрения медицинской реформы в Украине во многих случаях работники "скорой" советуют обращаться к семейным врачам.

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