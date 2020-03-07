Медреформа в Украине: украинцев будут бесплатно лечить в частных клиниках

/ Фото: AFP

Украинцы смогут лечиться в частных больницах. За все заплатит Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Для этого у медучреждения должен быть подписан договор с НСЗУ. С 1 апреля вступит в силу реформа специализированной медицины. Кроме коммунальных и государственных клиник в ней могут принять участие частные клиники. 108 частных медучреждений готовы лечить украинцев за счет государства.

Какие услуги в частных больницах будут бесплатными для пациентов, разбирался сайт "Сегодня".

Без декларации с врачом не обойтись

Чтобы лечиться бесплатно понадобится направление семейного врача. И не только при обращении в частную клинику. Например, если пойти к окулисту в коммунальную больницу без направления , то придется заплатить.

С 1 апреля договор с семейным врачом, терапевтом или педиатром становится пропуском к бесплатному медобслуживанию. Для получения экстренной помощи декларация не нужна. Договор с врачом можно подписать в любой момент.

Если семейный врач направляет к специализированному врачу, то пациент сам выбирает, к кому пойдет. Можно выбрать и врача из частной клиники. Если больница подписала договор с НСЗУ, то консультацию и лечение оплатит государство. Именно в этом договоре прописано, что Нацслужба заплатит за лечение пациента, а клиника не возьмет с него за это деньги. А если в больнице попросят доплатить или докупить что-то, в НСЗУ советуют звонить на горячую линию 16-77.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Нацслужба будет платить всем одинаково: как коммунальной больнице, так и частной. Все коммунальные и государственные медучреждения подписали договора с НСЗУ. У них нет другого источника финансирования. А вот частные клиники уже могут смотреть на тарифы и подписывать договора только на те услуги, где тарифы для них выгодны.

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Например, тариф на лечение туберкулеза – 20663 грн, за лечение инсульта – 19332 грн, инфаркта – 16000 грн. А за консультацию специализированного врача – 4942 грн на 100 человек, стоматологию для детей – 919 грн на 100 человек. То есть, частная больница может подписать договор только на лечение инсульта, и не брать, например, консультацию специализированных врачей. Частная клиника может оказывать как несколько услуг бесплатно, так и только одну. Все зависит от того, что прописано в договоре с НСЗУ. На сегодня 108 частных медучреждений подписали контракты с НСЗУ.

С 1 апреля в частных клиниках появится информация, какие услуги оплатит государство. А на дверях больницы будет указатель, что здесь медуслуги можно получить бесплатно. Позже ведомство планирует создать онлайн-карту, на которой будут отображаться все больницы.

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За что заплатит НСЗУ в частной клинике

Операции на стационаре готовы проводить за счет НСЗУ 11 частных клиник. За каждую операцию они получат от государства 4563 грн. К этой сумме могут применяться коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.

Стационарную медпомощь, которая не включает операции – шесть частных больниц. Им также заплатят 4563 грн за каждого вылеченного больного.

Инсульты и инфаркты лечить за счет НСЗУ готовы две частные клиники. Эти услуги относятся к приоритетным, поэтому платят за них по повышенному тарифу: за вылеченный инсульт – 19332 грн, а за инфаркт – 16001 грн.

Амбулаторную медпомощь специализированных и высокоспециализированных врачей готовы предоставлять 80 частных клиник. НСЗУ заплатит за нее 4942 грн за сто человек.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня Реклама

Маммографию можно будет пройти в 18 частных клиниках. Ее оплатит НСЗУ в размере 204 грн. За гистероскопию НСЗУ заплатит 1965 грн, ее будут проводить 19 частных медучреждений.

Полное обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС) – 749 грн. Услугу за эту сумму готовы предоставлять 33 частных клиники.

Колоноскопия будет доступна в 28 частных больницах. За одну услугу НСЗУ перечислит клиникам 944 грн.

За проведение цистоскопии Нацслужба заплатит частникам 802 грн. Такую услугу готовы оказывать 15 медучреждений бесплатно для пациентов.

Бронхоскопия - 969 грн за человека. Ее можно будет пройти в 10 частных больницах.

Еще четыре частных клиники готовы лечить онкологию, ВИЧ, диабет, психические расстройства, оказывать паллиативную помощь и реабилитацию. Список конкретных медучреждений, которые подписали договор с НСЗУ, можно посмотреть на сайте Национальной службы.

Участие частных клиник в медреформе создает конкуренцию для коммунальных и государственных медучреждений. Куда пойдет больше пациентов, тому и будет платить НСЗУ. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом". Поэтому коммунальным больницам придется повышать качество своих услуг.

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