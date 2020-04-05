Медреформа во время карантина: что нужно знать

1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Ее приходится запускать в условиях коронавируса COVID-19 и всеукраинского карантина.

Что меняется для украинцев, разбирался сайт "Сегодня".

Что меняет медицинская реформа

В Украине запустилась программа медицинских гарантий. Это перечень бесплатных медицинских услуг для пациента, которые оплачивает Национальная служба здоровья Украины. То есть, когда человек идет в больницу с конкретной проблемой, то лечение оплачивает НСЗУ именно этому медучреждению за конкретную медуслугу. Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора и больница рискует потерять госфинансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что оплачивает государство, нужно звонить на горячую линию 16-77.

"С 1 апреля медучреждения второго и третьего уровня начинают предоставлять медпомощь по договорам о медицинском обслуживании. Реализовывается принцип "деньги идут за пациентом" – медучреждение получает деньги за оказанные медуслуги. Это порождает здоровую конкуренцию между медучреждениями и мы надеемся, что конкуренция повысит качество медуслуг – это обсуждается с Минздравом и Минфином", – поясняет Андрей Виленский, директор департамента по договорной работе НСЗУ.

Главное то, что медреформа – и о качестве медицины. По стране достаточно больниц, где не хватает оборудования и врачей. И когда "скорая" везет человека в больницу, то в ней попросту не смогут помочь и пациента приходится везти в следующую больницу, теряя время. Такого не будет. Два месяца до старта второго этапа реформы НСЗУ подписывала с каждой больницей договор. В документе прописаны минимальные требования к тому, что должно быть в медучреждении, сколько и каких врачей работать. Всего есть 26 пакетов медуслуг – это виды медицинской помощи, разбитые по группам. По каждому пакету есть требования. Если раньше в больнице лечили инсульт, но при подписании договора с НСЗУ оказалось, что там нет условий для этого, то финансировать лечение инсульта НСЗУ не будет. К слову, за инсульт Нацслужба платит по повышенному тарифу, поскольку это приоритетная услуга. Поэтому местные власти, которые являются собственниками коммунальных больниц, могли подготовить до 1 апреля медучреждения, чтобы они получали финансирование на те услуги, которые необходимы для населения.

"Реальность такова, что в Украине есть больницы, которые лечат инсульт активированным углем, а есть такие, которые проводят тромболитическую терапию. До 2020 года оба типа лечения государство оплачивало одинаково. Мы это поменяем. Когда говорят, что НСЗУ забрало деньги, то мы их не забрали, а исходим из принципа, за что мы платим: за активированный уголь или тромболизис. Но если говорить о финансировании, почти 70% больниц по всей стране получили больше, чем по субвенции в 2019 году", – говорит Оксана Мовчан, и.о. руководителя НСЗУ.

Что касается остальных 30%, то те больницы не отвечают на сегодня тем минимальным требованиям, которые нужны, чтобы оказывать тот или иной вид медицинской помощи.

Сможет ли Украина реагировать на эпидемии после реформы

Никто не был готов, что реформу придется проводить во время пандемии. Вся медицина находится в режиме готовности к вспышке болезни – все плановые операции в больницах отменены. Тем не менее, 1 апреля ничего не помешало стартовать второму этапу медреформы с поправкой на коронавирус. Национальная служба здоровья сейчас ведет переговоры с Минздравом и Министерством финансов, чтобы получить дополнительные деньги на борьбу с COVID-19. В НСЗУ хотят платить больницам за лечение COVID-19 по отдельному тарифу.

"Инфекционные больницы получили предложения на пакет услуг по терапевтическому пакету. То есть, это пакет без проведения хирургических операций. Они будут работать в рамках этого договора. Есть предложения, чтобы платить инфекционным больницам, которые сейчас предоставляют помощь больным на COVID-19, по отдельному пакету", – говорит Андрей Виленский, директор департамента по договорной работе НСЗУ.

Национальная служба определила 240 больниц, которые в первую очередь будут госпитализировать пациентов с COVID-19. В них предусмотрено 4,1 тысячи мест для изоляции больных, 67 тыс. койко-мест. В этих медучреждениях 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких и работает 5855 врачей – инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

"Мы выделили перечень больниц, где будут лечить коронавирус, чтобы пациенты с коронавирусом не пересекались с другими больными без COVID-19. И чтобы консолидировать помощь, оснащение, средства индивидуальной защиты и лекарства", – поясняет Оксана Мовчан.



Карта медучреждений, которые будут лечить пациентов с Covid-19. Карта НСЗУ

Пациенты, у которых есть симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти медучреждения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить по номеру 103.

Что касается больниц, где приостановлены плановые операции, то они на протяжении трех месяцев будут получать финансирование по глобальному бюджету. То есть, медучреждения получат столько, сколько в прошлом году в перерасчете на количество услуг.

Сможет ли Украина реагировать на эпидемии после реформы? В НСЗУ сайту "Сегодня" ответили, что Нацслужба будет платить больницам за пролеченные случаи – чем больше пациентов, тем больше оплата.

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"Поскольку эпидемия – это угроза Нацбезопасности, то работа по ликвидации последствий должна финансироваться из госбюджета по отдельным средствам. То есть, это риски, которые должно предвидеть государство. С другой стороны, власть на местах должна тоже предвидеть эти риски и обеспечивать условия, чтобы инфекционные учреждения остались, функционировали и были готовы к предоставлению медицинской помощи. Что касается НСЗУ, то она будет платить учреждениям за случаи лечения таких заболеваний в рамках терапевтического пакета по соответствующим тарифам. В тарифах есть коэффициент сложности – чем сложнее инфекционное заболевание, тем больше медучреждение получит за пролеченный случай", – прокомментировал Андрей Веленский, директор департамента по договорной работе НСЗУ.

Какие медуслуги оплатит НСЗУ

С 1 апреля договор с семейным врачом, терапевтом или педиатром становится пропуском к бесплатному медобслуживанию. Договор с врачом можно подписать в любой момент. Важно: для получения экстренной помощи декларация не нужна. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу.

Семейный врач направляет к специализированному врачу, а пациент сам выбирает, к кому пойдет. Можно выбрать и врача из любого медучреждения, которое подписало договор с НСЗУ. В частности, договор также подписали 50 частных клиник, в основном на приоритетные услуги, которые оплачиваются по повышенному тарифу: лечение инсульта, инфаркта и диагностика онкозаболеваний.

В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

/ Фото: Pixabay

Тарифы на все медуслуги уже рассчитаны. Например, за роды НСЗУ перечислит больнице 8136 грн и 5093 грн – за ведение беременности и послеродовой период.

За экстренную помощь НСЗУ перечислит 11 161 грн за сто человек. В этот тариф включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. Медпомощь в медучреждении оплатят уже по другим тарифам, в зависимости от вида медуслуги. За консультацию специализированного врача – 4942 грн за сто человек. За операции, которые проводятся амбулаторно, – 48 001 грн за сто человек.

Больше всего заплатят за медпомощь преждевременно рожденным или новорожденным с болезнями – от 26 087,72 до 98 533,82 грн. На лучевую терапию онкобольному НСЗУ перечислит больнице 30 327 грн. За излеченный туберкулез – 20 663 грн, за лечение инсульта – 19 332 грн, а инфаркта – 16 000 грн. Тариф на химиотерапию – 17 843 грн.

Подробно о тарифах, по которым НСЗУ будет платить медучреждениям, читайте в материале "10 грн на стоматолога: сколько государство заплатит за лечение украинцев".

Когда больница может взять оплату

Консультация врача может быть платной, если пойти на прием без направления семейного врача. Это касается и лабораторных, диагностических услуг. Тариф устанавливает сама больница. То есть, чтобы лечиться бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация.

Всего существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату. Это услуги, которые не являются необходимыми для жизни и здоровья человека. Среди них – косметологические процедуры, массаж, лечебные ванны и так далее. Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин.

Также среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами. Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.

Подробно о платных услугах в больницах читайте в материале: "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

Тем временем в Харькове местные айтишники создали приложение для помощи медикам. Подробности – в сюжете:

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