Медсестры в Украине получают самую низкую зарплату в Европе – эксперт

Меньше всего медицинские сестры получают в скорой

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В среднем по Украине медсестры получают 4573 грн, отмечается в статистике Госслужбы занятости. Это самая низкая зарплата среди стран Европы, рассказала сайту "Сегодня" Татьяна Чернишенко, президент Ассоциации медсестер Украины.

Меньше всего медицинские сестры получают в скорой – в среднем 4173 грн, больше в стоматологии – 5182 грн, отмечается в статистике Госслужбы занятости Украины.

В частных клиниках зарплаты выше. По данным Work.ua, работодатели в среднем платят медсестрам 8000 грн. В Киеве медсестрам предлагают 10 тисяч гривен, тогда как в Херсоне – 5000.

"В Украине самая низкая зарплата в Европе среди медсестер. Я стажировалась в Канаде и там медсестра, когда рожает ребенка, то часто декретный отпуск берет муж, потому что доход медсестры намного выше. У нас ситуация абсолютно противоположная", – прокомментировала Татьяна Чернышенко, президент Ассоциации медсестер Украины.

При этом в Украине не хватает 30 тыс. медсестер, отмечает руководительница профсоюзной организации. Из них 7-8 тыс. – недостаток по Киеву.

"Часто медсестры уходят из профессии, потому что не могут обеспечить себя и свою семью", – говорит медик.

Зарплата медперсонала зависит от руководителя медучреждения. Несколько лет назад Минздрав отменил тарифные сетки. В ведомстве посоветовали работникам больниц договариваться с руководством о зарплате: создавать новые коллективные договора и прописывать систему вознаграждения каждого сотрудника.

Где-то это сработало положительно. Например, Олешковский центр медико-санитарной помощи в Херсонской области. Амбулатория обслуживает 27 тыс. пациентов. По словам Светланы Сердюковой, директора центра, медсестры получают от 8000 до 13000 грн, врачи – более 15000.

Но такие примеры редкие, и украинские медсестры из-за низких зарплат планируют устроить протесты 19 декабря. Медсестер призвала митинговать Нина Козловская из Боярки. Она проработала медсестрой 25 лет и получает 3323 гривны. После того, как Козловская опубликовала видеообращение в Facebook, медсестры со всей Украины начали писать о своих зарплатах под хештегом #будьякніна и призывать выходить на протесты.

Подробности читайте в материалесайта "Сегодня" "Как можно выжить на такие деньги?": медсестра рассказала о проблемах медреформы".

Отметим, недавно Наталья Томашевская, которая получила звание "Лучшая медсестра Киева", заявила, что получает зарплату в 4158 грн, имея стаж 20 лет. Об этом она сказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 ноября. Наталья работает в Киевской городской клинической больнице №1, где лечит детей с органическим нарушением психики и центральной нервной системы. При этом Томашевская говорит, что получала множество предложений из-за границы, но хочет работать на родине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько на сферу здравоохранения планируется потратить из госбюджета в 2020 году. Приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную.

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