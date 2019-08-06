Вода на пляжах не только грязная, но и может нанести ущерб здоровью

Последствия урагана в Одессе: мэрия обратилась к туристам 2019-08-06T19:07:00+03:00 Украина Вода на пляжах не только грязная, но и может нанести ущерб здоровью

Специалисты не советуют купаться на пляжах Одессы после урагана, пронесшегося в выходные. Вода не только грязная, но и может нанести ущерб здоровью. Не исключено, что в ней есть опасные микробы и бактерии.

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, сколько отдыхающих сейчас на одесских пляжах. Выяснилось, что, несмотря на рекомендации властей не купаться, здесь не протолкнуться. При этом отдыхающие говорят: ведь "не купаться" – это рекомендация, а не категорический запрет.

К тому же на пляжах никаких объявлений. Никто не кричит в громкоговоритель, что сейчас морская вода опасна.

"Если бы был серьезный запрет, это как-то озвучивали бы на пляже. А так ничего нет. Прислушиваться стоит, но советы должны быть правильно обоснованными, кто-то должен сделать анализы, потом объявления людям. И каждый сделает выводы: захотел – пошел или не пошел, все же свое здоровье надо беречь", – говорит туристка из Харькова Лариса Сельченко.

Предупреждение появилось на сайте мэрии Одессы.

"С сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в городе Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", – говорится на сайте мэрии.

На выходных в Одесской области бушевала буря. И в море оказалось много опасного мусора. Грязная вода два дня стекала на пляжи. А из песка били фонтаны грязи. Впрочем, это не испугало отдыхающих.

"Я купаюсь, и все хорошо. Думаю, все зависит от того, какой иммунитет у человека. Если иммунитет хороший, то все он может перебороть, всевозможные вирусы, всевозможные бактерии, а если слабый, то никуда не денешься", – говорит одна из отдыхающих.

Анна Гогуна приехала на отдых с семьей из Новой Каховки Херсонской области. Признается: о предупреждении даже не слышала.

"Мы приезжие, мы вообще не в курсе. Все равно. Мы приехали покупаться, ножки помочить можно, дети-то хотят, им не запретишь", – говорит Гогуна.

Корреспонденты "Сегодня" пообщались еще с одной супружеской парой, которая отдыхала на пляже. Супруги говорят: даже если бы знали об опасности, все равно пришли бы на пляж. Дескать, не боятся.

"Мы не боимся, все нормально. Чистая вода? Чистая водичка. Мы приехали отдохнуть, нам все нравится".

"А вас не пугают рекомендации не купаться?"

"Нас это не пугает. Мы старые люди, хотим отдохнуть", – говорят отдыхающие Павлина и Леонид Печатные.

На городском пляже Аркадия наши корреспонденты "Сегодня" взяли морскую воду на анализы. Опасна она или нет, через несколько дней нам расскажут специалисты лаборатории.

Новости "Сегодня" писали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе. Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео подтопленного города во время ливня.

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