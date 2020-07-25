Дожди с грозами и адская жара: какую погоду ждать в Украине 26 июля (карта)

На юге Украины будет до 34 градусов тепла

В воскресенье, 26 июля, западную Украину накроют дожди, при этом температура воздуха будет высокой.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дождь с грозой пройдет в Хмельницкой и Житомирской области.

Температура воздуха в западных областях составит 24-27 градусов. В центре, на севере и востоке температура будет немного выше – 28-32 градуса. Жарче всего погода ожидается на юге – там синоптики прогнозируют 32-34 градуса.

В Киеве в этот день будет 28-30 градусов с переменной облачностью и без осадков.

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Напомним, ранее мы сообщали, как Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано , также повалены несколько деревьев. Так, на улице Борщаговской дерево упало на авто и перекрыло дорогу. В сети опубликовали фото и видео последствий непогоды.

А в горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч . Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Также недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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