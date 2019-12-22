Метели и опасные дороги: в Карпатах объявили штормовое предупреждение

Если вы собрались в горы, то лучше отложить поездку – в ближайшие дни там будет неприятная погода

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Пока по всей Украине обещают весеннюю, но мокрую погоду, сегодня и в ближайшие дни в Карпатах и на Закарпатье ожидается серьезное ухудшение погодных условий – сильные дожди, мокрый снег, гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 22 декабря в Закарпатской области, 23-24 декабря в западных областях сильные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с (I уровень опасности, желтый).

23-24 декабря в Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед (II уровень опасности, оранжевый).

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В то же время спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

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Отметим, что сегодня на всей территории страны ожидаются в виде дождя, но при этом температура воздуха будет весенней – от 8 до 15 градусов тепла.

Новый год все ближе, а погода продолжает удивлять украинцев рекордными показателями тепла. Но ведь рано или поздно должно похолодать, ведь это зима, какой бы она не была. Отметим, что ближайшие дни будут еще теплыми, но мокрыми. Читайте подробней о прогнозе погоды в Украине на неделю.

Напомним, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

В этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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