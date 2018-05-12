МИД подтвердило гибель украинской бизнес-леди в Черногории

Сегодня, 17:45

В настоящее время проводятся первоочередные процессуальные мероприятия

Фото: fosmedia.me
Фото: fosmedia.me

Консул Украины в Черногории подтвердил смерть украинской гражданки Анастасии Лашмановой, которая была директором нескольких компаний в этой стране. Об сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая 2018 года в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия", – написал написал он в Twitter.

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Ранее мы писали о том, что Лашманова была найдена мертвой в черногорском городе Котор 11 мая. Тело с признаками насилия, в частности, с ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала женщина.
Компания "Sea trade", директором которой была Лашманова купила известный в регионе отель "Мимоза". Кроме того, в этом городе фирма закончила строить новый отельный комплекс.

Лашманова также владела элитным комплексом "Перла" в Porto Montenegru в Тивате, а также салоном красоты "Роковая", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве. По некоторым данным активы украинки составляли около 105 млн евро.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве украинки в Италии. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Также мы писали, что в Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада.

А польские силовики задержали подозреваемых в убийстве 26-летней украинки в Люблинском воеводстве двух украинцев.
Черногория, труп, украинка, ножевые ранения, МИД Украины

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"Сегодня"

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