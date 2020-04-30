Милованов: Если в мае отменить карантин, умрет до 140 тысяч украинцев

По самым оптимистическим прогнозам, в Украине жертвами эпидемии станут не меньше 900 человек

/ Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo TPX

Если после 11 мая – именно до этой даты в Украине действует карантин – ограничения отменят полностью, а не ослабят, то количество жертв коронавирусной эпидемии в стране может вырасти в десятки если не сотни раз.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опираясь на результаты исследования Киевской школы экономики.

"Что произойдет, если 12 мая полностью, навсегда отменить карантин? Погибнет от 120 до 140 тыс. украинцев к концу года. Да, больше 100 тыс. человек. Если же карантин ослаблять постепенно, и делать это таргетированно, то погибнет от 900 человек до 10 тыс. человек", – пишет он.

Фото: Тимофей Милованов/Facebook

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Милованов отметил, что нижний предел близок к оценкам модели Национальной академии наук Украины и Сингапурской модели, которая предполагают значительную сезонность вируса. То есть пандемия остановится на лето, а осенью и в следующем году вирус может вернуться.

А 10 тысяч человек могут погибнуть, если сезонности не будет либо она будет слабовыраженной.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреля

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, когда Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом и когда начнут ослаблять карантин. Подробнее об этом в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски".

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