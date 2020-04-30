Милованов: Если в мае отменить карантин, умрет до 140 тысяч украинцев

Если после 11 мая – именно до этой даты в Украине действует карантин – ограничения отменят полностью, а не ослабят, то количество жертв коронавирусной эпидемии в стране может вырасти в десятки если не сотни раз.
Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опираясь на результаты исследования Киевской школы экономики.
"Что произойдет, если 12 мая полностью, навсегда отменить карантин? Погибнет от 120 до 140 тыс. украинцев к концу года. Да, больше 100 тыс. человек. Если же карантин ослаблять постепенно, и делать это таргетированно, то погибнет от 900 человек до 10 тыс. человек", – пишет он.
Милованов отметил, что нижний предел близок к оценкам модели Национальной академии наук Украины и Сингапурской модели, которая предполагают значительную сезонность вируса. То есть пандемия остановится на лето, а осенью и в следующем году вирус может вернуться.
А 10 тысяч человек могут погибнуть, если сезонности не будет либо она будет слабовыраженной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, когда Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом и когда начнут ослаблять карантин. Подробнее об этом в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски".
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