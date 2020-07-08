Министр финансов рассказал о влиянии отставки главы Нацбанка на экономику

Министр рассказал о новом меме, который появился в связи с последними новостями

Министр финансов Сергей Марченко не видит причин для беспокойство относительно финансовой стабильности в стране после отставки Якова Смолия. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня". Марченко отметил, что уже неделю пытается всех успокаивает, и это даже стало мемом.

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"Я почти всю неделю стараюсь всех успокоить и всем повторяю "Без паники!". Это уже стало мемом", – говорит Марченко. По его словам, сейчас нет оснований для волнений по поводу финансовой стабильности в Украине.

"Нет никаких причин для беспокойства относительно финансовой стабильности в Украине. Кадровые решения и смена должностных лиц не отменяет достигнутой макроэкономической стабильности. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую ситуацию. Поэтому я не вижу никаких оснований для волнений", – рассказал Марченко.

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины 2 июля.

После отставки Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя стала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Позже в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", министр финансов Сергей Марченко объяснил, что на Якова Смолия никто не оказывал давления, а была профессиональная дискуссия.

Смотрите на видео, как это было:

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