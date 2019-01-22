Минобороны может отправить украинских военных на обучение в Израиль
Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев
В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность направить украинских военных на обучение в Израиль. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, такой вопрос затронул министр обороны Степан Полторак во время официального визита в Израиль в Академии обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности этой страны (IMI Academy).
Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время проработки различных учебных сценариев.
"Во время встречи рассматривалась возможность подготовки представителей Вооруженных сил Украины на базе данной академии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что IMI Academy предоставляет инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Кроме того, указанное учреждение оказывает помощь в формулировании и имплементации боевых доктрин и тактик на практике, а также разрабатывает ситуационный анализ для направления решений и решения специфических задач, обеспечения оборудованием, вооружением и полноценным логистическим обеспечением.
Накануне сообщалось, что британцы проведут "апгрейд" украинских военных. Учения должны подготовить бойцов к различным условиям ведения боя и приблизить подразделения к стандартам стран — членов НАТО.
Ранее мы писали, Верховная Рада может запретить гражданским носить камуфляж. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов. Часто люди, которые ее одевают, не имеют никакого отношения к армии. И своими действиями порочат честь мундиров, жалуются сами военные. Ранее военные имели разве что моральное право защищать честь мундира. Теперь запрет носить форму всем желающим предлагают закрепить законодательно. Проект документа лежит в Верховной Раде.
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