Минобороны может отправить украинских военных на обучение в Израиль

Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев

Фото: mil.gov.ua.

Минобороны может отправить украинских военных на обучение в Израиль //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/77a/9dc/5c477a9dc6e2a.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/77a/9dc/5c477a9dc6e2a.jpg 2019-01-22T22:21:00+02:00 Украина Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность направить украинских военных на обучение в Израиль. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, такой вопрос затронул министр обороны Степан Полторак во время официального визита в Израиль в Академии обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности этой страны (IMI Academy).

Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время проработки различных учебных сценариев.

"Во время встречи рассматривалась возможность подготовки представителей Вооруженных сил Украины на базе данной академии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что IMI Academy предоставляет инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Кроме того, указанное учреждение оказывает помощь в формулировании и имплементации боевых доктрин и тактик на практике, а также разрабатывает ситуационный анализ для направления решений и решения специфических задач, обеспечения оборудованием, вооружением и полноценным логистическим обеспечением.

Накануне сообщалось, что британцы проведут "апгрейд" украинских военных. Учения должны подготовить бойцов к различным условиям ведения боя и приблизить подразделения к стандартам стран — членов НАТО.

Ранее мы писали, Верховная Рада может запретить гражданским носить камуфляж. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов. Часто люди, которые ее одевают, не имеют никакого отношения к армии. И своими действиями порочат честь мундиров, жалуются сами военные. Ранее военные имели разве что моральное право защищать честь мундира. Теперь запрет носить форму всем желающим предлагают закрепить законодательно. Проект документа лежит в Верховной Раде.

Тем временем, вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов. Нововведение вступит в силу с 2020 года. Пилотный проект предусматривает набор 30 солдат в кибербригаду. Их главной задачей будет защита шведских киберсистем. Обязательная военная повинность была вновь введена в Швеции с 2018 года. Число призывников должно увеличиться с четырех тысяч на настоящий момент до пяти тысяч в 2020 году.

Напомним, что СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год. В будущем году предполагается завершить важные разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения — закончить испытания противокорабельной ракеты "Нептун" и направить в серию новейший ракетный комплекс "Ольха". Какое же новое оружие получит армия в 2019 году, выяснила "Сегодня".

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