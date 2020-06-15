"Знаю, чем это может кончиться": врач-инфекционист рассказал об ослаблении карантина в Украине

Безответственное отношение к эпидемии коронавирусной инфекции в Украине может закончиться "очень тяжело". Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал врач-инфекционист Сергей Крамарев.

"Не только в Украине, но и во всем мире происходит ослабление карантина. Это естественно. Потому что люди устали от жесткого карантина. Люди хотят вести нормальный для себя образ жизни. И вот в Украине на фоне этого планируют открывать отели, курорты, детские лагеря. Но надо помнить, что коронавирусная инфекция — это очень опасная инфекция", – заявил он.

Медик добавил, что правила безопасности необходимо строго соблюдать.

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"Я работаю в клинике, куда госпитализируются дети с этой инфекцией, и хорошо знаю, чем может закончиться это заболевание. Поэтому во время ослабления карантина необходимо сохранять те меры предупреждения инфекции, которые уже есть — это и ношение масок, и мытье рук, и применение дезинфицирующих средств. Надо помнить, что безответственное отношение к этой инфекции может закончиться очень и очень тяжело", – отметил Крамарев.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 14 июня, зафиксировали 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране заболевание COVID-19 подтвердили по крайней мере у 31 810 человек.

Отметим, что власти уже задумались над возвращением некоторых карантинных ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

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