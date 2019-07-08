Минздрав предложил запретить сжигание листьев и посыпание дорог солью

В документе отмечается, что проект приказа приближает украинские нормы к европейским

diz-cafe.com.

Минздрав Украины предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпание дорог солью. Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест", который предлагается для общественного обсуждения, опубликовало министерство.

"Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить от загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также – создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами", – сообщили в Минздраве.

Также указано, что проект приказа приближает украинские нормы к европейским и регулирует нормы и правила содержания территорий населенных мест.

Напомним, на столичной набережной возле памятника Магдебургскому праву исчезла длинная алея из туй, а также молодые деревья, высаженные несколько лет назад.

Напомним, в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья: буквально за одну ночь опадают листья и чернеет ствол дерева. Местные жители говорят, что причина – кислотные дожди.

Также сообщало, что в Киеве на бульваре Шевченко высаживают новые деревья – вместо тех, которые отжили свой век, появились тополя новых сортов: с них не будет лететь пух, который приносит столько проблем людям с аллергией.

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