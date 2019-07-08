Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Минздрав предложил запретить сжигание листьев и посыпание дорог солью

8 июля, 13:27

В документе отмечается, что проект приказа приближает украинские нормы к европейским

diz-cafe.com
diz-cafe.com.

Минздрав Украины предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпание дорог солью. Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест", который предлагается для общественного обсуждения, опубликовало министерство.

"Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить от загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также – создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами", – сообщили в Минздраве.

Также указано, что проект приказа приближает украинские нормы к европейским и регулирует нормы и правила содержания территорий населенных мест.

Напомним, на столичной набережной возле памятника Магдебургскому праву исчезла длинная алея из туй, а также молодые деревья, высаженные несколько лет назад.

Напомним, в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья: буквально за одну ночь опадают листья и чернеет ствол дерева. Местные жители говорят, что причина – кислотные дожди.

Также сообщало, что в Киеве на бульваре Шевченко высаживают новые деревья – вместо тех, которые отжили свой век, появились тополя новых сортов: с них не будет лететь пух, который приносит столько проблем людям с аллергией. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дороги, деревья, соль, Минздрав, обрезка

Вы сейчас просматриваете новость " Минздрав предложил запретить сжигание листьев и посыпание дорог солью". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чернигове ученые создали уникальный ботанический сад

7 июня, 13:29

На агробиостанции в центре города живут экзотические птицы

В Днепропетровской области массово гибнут фруктовые деревья

21 мая, 10:03

Местные жители в гибели деревьев винили кислотные дожди и выбросы местных заводов

Тайна сбитого «Боинга» близка к разгадке, боевик Цемах заговорил

Украинцам рассказали, как узнать стаж и будущий размер пенсии

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Кандидаты паразитируют на успехе Зеленского - Бекешкина

Фестиваль скорости в Гудвуде завершился

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

"Днепр" прекращает свое существование
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь