Мир охвачен вирусами популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков – Яценюк

Чтобы закалить иммунитет против них, нужно больше читать и развивать критическое мышление

Мир захватили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков. А чтобы был высокий иммунитет против всех этих вирусов, нужны образование, знания и критическое мышление. Об этом говорил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум для молодежи 21 февраля.

Одним из "вирусов", которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм.

"Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ждем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все – кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить — что, не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение любого суперсложного вопроса", – пояснил Яценюк.

Однако потом люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются. И "ищут новых популистов":

"У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетирует" вирусы, чтобы те попали именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему", – пояснил он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы – нацисты и большевики.

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Еще один "вирус", подчеркнул Арсений Яценюк, – некомпетентность. И вирус невежества и некомпетентности поглотил сегодня как Украину, так и весь мир.

Общество также поражено "вирусом равнодушия", отметил он.

"И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну". "Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема," ну какая разница, в конце концов", – это вирус безразличия", – пояснил лидер "Народного фронта".

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Еще одним "вирусом", который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков. И особенно заметно этот вирус ударил по свободе слова и журналистике.

"Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно. Но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет ", – пояснил Яценюк. И предупредил: "Вирус фейков уничтожил правду в мире – не полностью, но очень серьезно ее поразил".

Он обратился к участникам Форума: "Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов – нужны образование, знания и критическое мышление".

"Жизнь – это не спринтерская дистанция, а стаерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а где-то — очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь. На котором каждый должен бороться каждый день", – сказал Арсений Яценюк.

Ранее, напомним, лидер "Народного фронта" также открыл Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове. Темой форума стала "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство", а сам форум стал уникальной дискуссионной площадкой для молодежи изо всех регионов Украины.

Выступая на Форуме, Арсений Яценюк подчеркнул, что в энергетических вопросах Украина ни в коем случае не имеет права отказаться ни от одного судебного иска. Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха – Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права:

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