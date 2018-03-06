Миротворцы ООН на Донбассе: названа одна из главных проблем

Сегодня, 15:25

Россия настаивает на признании боевиков в качестве самостоятельной стороны переговоров

Миротворцы. Фото: архив
Миротворцы. Фото: архив

Переговоры спецпредставителя Госдепа США Курта Волкер с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые решают вопрос введения миротворческого контингента ООН на Донбасс, могут столкнуться с довольно серьезной проблемой – признания боевиков из т.наз. "Л/ДНР" стороной переговоров.

По мнению одного из украинских парламентариев, который встречался с Волкером до его "дубайской" встречи с Сурковым, главная проблема уже давно не в персоналиях.

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"Начнем с того, что Украина не готова признавать сепаратистов в качестве самостоятельной стороны переговоров. РФ заявляет, что без этого шага невозможно обеспечить безопасность миротворцев. А это ключевое условие для разворачивания миротворческой миссии в принципе", – говорит сайту "Сегодня" парламентарий

"Главный неразрешенный на сегодняшний день вопрос – это последовательность политических и военных шагов. В том числе, отвод тяжелой техники и контроль над ее перемещением, передача контроля над границей, а в политической части – вопрос особого статуса и проведения выборов", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о "плане Волкера" по Донбассу, из которого стало известно, что США предлагают России.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером, поскольку советник Путина потерял былое влияние на Донбассе.
переговоры, Донбасс, миротворцы, Волкер, Сурков
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Источник:

"Сегодня"

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